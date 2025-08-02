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中職》冒雨戰到5局下2出局「被接受」輸球 葉總賽後不服有理

2025/08/02 21:18

味全吞裁定敗。（味全龍提供）味全吞裁定敗。（味全龍提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕在天候不佳狀況打到5局下兩出局時，落後的味全龍被迫接受主審裁定比賽由台鋼雄鷹5：1的贏球結果，龍隊總教練葉君璋賽後直言在這種狀況下，「贏的一方當然不想打、輸的一方當然想繼續打」，他不能接受的是比賽打到這個時候主審才以「怕球員受傷」為由裁定比賽，「應該在每次下雨的時候，就先想到球員會受傷的這件事，不是等到這個時候才用這個理由來說服我。」

受到西南氣流影響，南部天氣這一週都非常不穩定，台鋼昨起和味全的3連戰首戰，就因為天候狀況而在6局下裁定0：0和局。今天賽前就雨勢不斷，比賽也從原訂下午4點延後到4點20分開打，但才進行約10分鐘，比賽就中斷到晚間6點才復賽，3局下原本雨勢再起但隨後又停，因此並未中斷，只是打到5局下兩出局時，現場雨勢又起，比賽再度被迫中斷。

由於主場球隊台鋼是領先的一方，當時依棒球規則比賽已成立，主審彭楚雲向台鋼總教練洪一中詢問意見時，洪總表示尊重客隊及主審決定，而葉總一開始當然不能接受，但到最後只能接受主審的裁定。

葉總表示，「畢竟這是裁判的決定，不是我們可以決定。」但他不能接受的點在於，「當下的狀況，一定不會比第1次因雨暫停的時候嚴重，但為什麼那個時候還是堅持要打，到現在打到這個時候，卻說不打了，我覺得是比較不能接受。」葉總透露，裁判的理由是擔心球員滑倒、受傷，但他認為這是一開始就必須要思考到的事情，「應該在每次下雨的時候，就想到這件事，不是到現在要說服我接受，才來跟我講說擔心球員會滑倒，這只是希望我能夠接受而已。」

對於味全被裁定輸球，洪總也能理解對方的情緒，因為如果換作是他自己，心裡也會不舒服，「我當下只有跟主審說，我們尊重客隊和主審的決定。」

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