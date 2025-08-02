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中職》兄弟隊史1900勝神劇本 平野直呼「棒球就是這麼不可思議」

2025/08/02 21:39

岳政華敲出再見安打。（記者林正堃攝）岳政華敲出再見安打。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟今天首局就失3分，9局下一口氣追回3分，延長賽10局下再靠岳政華敲出生涯首支再見安打，最終兄弟就以4：3氣走樂天桃猿，以不可思議的逆轉勝拿下隊史1900勝，成為統一獅之後第2隊，兄弟總教練平野惠一說，「棒球就是這麼不可思議，第1局我們掉3分，第9局又追3分，最後贏得勝利，不到最後一刻不知道會怎麼樣。」

樂天先發洋投威能帝前8局都未被敲安，直到9局下才被攻破，該局兄弟發動攻勢，一出局後張仁瑋、岳政華連續安打，王威晨擊出內野軟弱滾地球，威能帝下丘後發生失誤，兄弟進帳第1分，此時樂天換投由朱承洋救火，一上場就被許基宏敲出二壘安打帶有1分打點，兄弟只落後1分，曾頌恩高飛犧牲打追平比分，威能帝先發8.1局失3分無關勝敗。

前9局兩隊戰成3：3平手，比賽進入延長賽採突破僵局制，10局上樂天無功而返，下個半局兄弟進攻，兩出局滿壘岳政華敲出再見安打終結比賽。

平野說，威能帝投得非常好，以今天的投球內容，不管在哪個國家的職棒聯盟都能有好成績，球隊打者有非常強烈的信念，即使沒得分，第9局也一定要把威能帝打下來，用消耗球數等各種方式，例如岳政華就做得很好。

平野指出，威能帝狀況這麼好，球又很有尾勁，打者受到壓迫，自然就會想往前衝導致身體開掉，今天沒有用蠻力揮擊，而是借力使力的打者有張仁瑋、岳政華、王威晨，這是第9局能打下分數的關鍵因子。

平野惠一。（記者林正堃攝）平野惠一。（記者林正堃攝）

威能帝。（記者林正堃攝）威能帝。（記者林正堃攝）

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