中職》從少棒到職棒第1支再見安打 岳政華的感想是「滿爽的！」

平野惠一與岳政華。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟岳政華今天在延長賽10局下兩出局滿壘局面，從樂天桃猿左投陳冠宇手中敲出生涯第1支再見安打，最終兄弟就以4：3氣走，在大巨蛋4萬名球迷擊出再見安打的心情，岳政華直呼，「滿爽的！」

10局下一出局三壘有人，面對樂天左投陳冠宇，高宇杰選到2壞球，樂天選擇故意四壞保送，接著左打的岳東華選到3壞球，樂天再度敬遠形成滿壘，張仁瑋擊出飛球出局，岳政華一棒敲安終結比賽獲選單場MVP。

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今天賽後岳政華透露，原本有預期高宇杰會被故意四壞保送，但沒想到哥哥岳東華也會被敬遠，畢竟是左投對左打，對於樂天的選擇還滿意外的，當時有預感會輪到他打擊，「但希望不要啦，盡量可以在前面打者就結束，但既然輪到我就是想辦法做出貢獻，我滿想體驗再見安打的滋味，滿爽的！」

岳政華生涯對陳冠宇14打數僅敲2安，對戰數據並不理想，他表示，上去就是鎖定好球帶積極攻擊，從少棒到職棒第1次擊出再見安打，滿開心的，也算肯定自己，自己常在第9局打不好，還好這次在延長賽有把握住機會。

兄弟直到7局下一出局才靠隊長王威晨敲出首安，也一棒敲碎樂天桃猿先發洋投威能帝挑戰無安打比賽的美夢，岳政華認為，前面幾局沒有安打，全隊也會急，安打出來就不會那麼急燥，王威晨這1安很重要。

9局下岳政華從威能帝手中敲安延續攻勢也很關鍵，他說，面對威能帝就是想辦法纏鬥，碰出界外都是壞球，所以把好球帶拉高一點，那一球剛好高起來擊出安打，威能帝不管直球或變化球很犀利，第9局上去打，對方已經投100多球了，球路還是很犀利。

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