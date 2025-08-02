中職》直球均速151.4公里 王威晨「花式讚美」威能帝

威能帝。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿洋投威能帝今天在大巨蛋投8局好投，結果在9局下慘遭狙擊，最終先發8.1局用121球狂飆14K，被敲3安失3分其中2分責失無關勝敗，不過無損全場好投，賽後也獲兄弟隊長王威晨大力盛讚。

王威晨在7局下一出局敲出安打，這也是威能帝全場被敲出的首支安打，王威晨表示，威能帝今年球速真的非常快，跟去年非常不一樣，去年均速約145至147公里，快一點會有151公里，今年均速幾乎都是150公里左右，極速達155公里，直球轉速和尾勁讓打者很有壓迫感，也很難掌握，「今天威能帝真的非常強，我們一直在討論如何攻破他，臨場在找辦法，沒想到投到後面球速還有150公里以上。」

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突破威能帝敲出團隊首安，王威晨說，威能帝投出很多三振，自己可以盡量避免被他三振，第7局那個打席指球打到球棒甜蜜點，運氣還不錯，形成三游穿越安打。

7局下雙方換局時，王威晨和威能帝短暫交談，英雄惜英雄，他透露，「我跟威能帝說Nice Job，我當然是用盡全力，畢竟我們是對手，很想突破無安打比賽，打出第1安真的滿開心的，希望能夠帶動球隊攻勢，以結果來說我們是勝利的一方。」

威能帝在9局下投出第113球，球速還有151公里，全場最快球速155公里、直球均速151.4公里，王威晨說，第9局威能帝還是很有威力，包括球的尾勁和品質都很好，直球很快，造成滑球和變速球有滿大的速差，導致引誘球打者一直揮。

威能帝。（記者林正堃攝）

威能帝掉球沒能刺殺王威晨。（記者林正堃攝）

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