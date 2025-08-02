WTT挑戰賽》直落三復仇南韓女將李恩惠 鄭怡靜連兩站闖進8強

鄭怡靜在女單16強賽直落三擊敗南韓李恩惠，闖進8強。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今晚在2025年WTT伊瓜蘇球星挑戰賽女單16強賽，以直落三擊退南韓女將李恩惠，報了今年新加坡大滿貫賽落敗的一箭之仇，連兩站挺進8強。

世界排名13的鄭怡靜上一站在布宜諾斯艾利斯挑戰賽，一路殺進決賽才敗給日本一姐張本美和，獲得亞軍，這一站捲土重來，她在32強賽先以3:0輕取世界排名119的印度女將高許，16強對決世界排名53的李恩惠，鄭怡靜今年新加坡大滿貫賽64強戰苦戰5局後以2:3不敵李恩惠，吞下對戰首敗。

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今晚再度交手，戰況依舊膠著，首局鄭怡靜在10:9聽牌下，連續錯過3個局點，反倒以15:16落後，但她驚險化解局點後，連拿3分，18:16艱苦拿下。次局，鄭怡靜在開局8:2領先、10:5聽牌下突然遭遇亂流，被對手正手搶攻連追4分，連忙喊出暫停，恢復比賽後，李恩惠正手回球出界，鄭怡靜11:9再下一城。第3局，鄭怡靜在開局4:1領先下雖一度被追到5平，但她沉著應戰，以一波6:0的攻勢，11:5收下勝利。

男單方面，16歲台南小將郭冠宏在16強迎戰世界排名40的日本名將宇田幸矢，首局在10:9聽牌下未拿一鼓作氣拿下，最終以10:12、6:11、8:11落敗，無緣晉級8強。

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