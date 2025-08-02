中職》單季第10勝+20連勝 後勁知道28場先發不敗破紀錄笑說「太棒了」

後勁。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕儘管受到大雨攪局，台鋼雄鷹洋投後勁仍用66球投完5局失1分，還在5局下獲得王柏融本季第3轟、生涯第95轟助拳，在5局下兩出局比賽裁定台鋼5：1擊敗味全龍後，更讓他本季第10勝、20連勝都到手，賽後知道自己還締造連續28場先發不敗的中職新猷後則笑說「太棒了」。

受西南氣流影響，南部天氣很不穩定，昨原訂下午4點延後到4點20分開打，但才進行約10分鐘，比賽就中斷到晚間6點才復賽，打到5局下兩出局又下大雨，比賽再度被迫中斷，最終因主隊台鋼是領先一方、比賽已成立，主審宣布裁定比賽。

請繼續往下閱讀...

比賽才打到1局下就中斷，後勁坦言這是他先發出賽遇過最長的中斷期，約1個半小時過程中並未休息，在室內牛棚繼續模擬投球，但有注意用球數，投到5局下1出局後仍因疲累遇到單局3支安打失1分亂流，「當時球路比較高一點，投手教練喊暫停，就是讓我稍微喘息一下。」

後勁去年加入台鋼至今28場先發未嘗敗績，目前更是20連勝，「接下來就是挑戰21連勝了，其實中間的過程比較重要，每一場表現好，這才是最重要的部分。」這是後勁本季的第10勝，也是今年第1個雙位數勝投投手，更收下單季第7座單場MVP。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法