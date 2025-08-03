MLB》剛被交易到道奇喊話奪世界大賽冠軍！208公分巨投今遭下放3A

傑維斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天賽前宣布陣容異動，塞揚強投史奈爾（Blake Snell）脫離傷兵名單，25歲牛棚投手傑維斯（Paul Gervase）遭下放3A。

道奇日前在紅人與光芒的交易中參一腳，送出菜鳥捕手費杜西亞（Hunter Feduccia），一口氣換回3位球員，包含光芒傑維斯、捕手羅特維特（Ben Rortvedt）以及紅人農場排名第10的左投瑟維諾斯基（Adam Serwinowski）。

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其中25歲的傑維斯曾被《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）點名，是道奇這個三方交易中值得注意的球員，6呎10吋（約208公分）的他有著頂尖的出手延伸（extension），有可能成為道奇後援陣容當中有趣的選項。

此外，傑維斯在被交易至道奇後，就在個人X上發文表示：「感謝光芒隊幫助我實現成為大聯盟球員的畢生夢想，話雖如此，我現在非常興奮能加入道奇，為追逐世界大賽冠軍努力！」不過來到道奇後，傑維斯於今天遭下放。

傑維斯本季完成大聯盟初登板，共為光芒出賽5場，投6.1局送出6K、5BB，被打3轟失掉3分，防禦率4.26。傑維斯今年在小聯盟3A出賽28場，投40.1局送出63K，防禦率3.12。

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