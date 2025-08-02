桌球》連兩場上演讓2追3逆轉戲碼 張睿煬戲劇性奪下U17男單冠軍

松山家商小將張睿煬連兩場逆轉勝，奪下U17男單冠軍。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲的松山家商小將張睿煬今天在2025年WTT香港青少年挑戰賽U17歲組男單賽事，連續兩場在「台灣內戰」中上演讓2追3的逆轉戲碼，先後擊退陳凱程、蔡天羽，驚險奪冠，這也是他繼2023年永珍青少年挑戰賽U15男單封王之後，生涯第2座WTT單打冠軍。

今年在U17國手排名第7的張睿煬，一路解決澳門的張浚軒、莊忠諺、香港劉綺晨和泰國小將普里查揚，4強面對今年已奪下曼谷、江陵兩站U15男單冠軍的陳凱程，一開賽就以3:11、7:11連丟兩局，第3局，張睿煬在開局1:3落後下叫出暫停後，也改變比賽走向，11:8、11:8、11:6連下3局，殺進決賽。

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今年U17國手排名第3的蔡天羽也連續擊退日本好手渡部民人、香港小將黃家而，4強再以3:1力退林晉霆，今年首度闖進決賽。

張睿煬今年3月在U19國手選拔賽激戰5局才以3:2險勝蔡天羽，今晚再度交鋒，張睿煬同樣是慢熱，一開賽又以8:11、4:11，第3局，張睿煬故技重施，又是在開局1:3落後時叫暫停，同樣一舉扭轉局面，他先以11:7、11:9連追2局，決勝局在7:6領先下連拿3分率先聽牌，蔡天羽雖奮力救下3個賽末點，但關鍵時刻張睿煬反手變線得手，11:9驚險奪冠。

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