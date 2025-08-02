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U12世界盃》台韓惡鬥寫高懸10年罕見紀錄 台灣隊教頭2個字形容

2025/08/02 23:39

台灣隊9局上靠著滿壘保送與敲安，最後以11：5氣走韓國隊。（記者李惠洲攝）台灣隊9局上靠著滿壘保送與敲安，最後以11：5氣走韓國隊。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊昨天無懼大雨中艱辛抗戰，一路跟南韓隊鏖戰到突破僵局制的9局上，最終靠鍾定栩巨大的滿壘致勝四壞，串聯胡誠恩和謝承濬的致命安打，單局猛灌7分，終場以11：5拿下對戰南韓7連勝，明早銅牌戰力拚延續抗韓的「不敗神話」。

U12世界盃少棒賽從7局就開始打0出局一二壘有人的突破僵局制，上次有比賽惡鬥到9局，已要追溯至2015年尼加拉瓜跟委內瑞拉之戰，今晚經典的台韓大戰是史上第2次的9局大戰。

原本最理想劇本是日本擊敗美國，自己再擊敗南韓，靠對戰優質率拼進金牌戰，但今天日本隊開賽就一路落後美國，最終以0：8先輸球，提前宣告台灣隊爭銅，台灣隊教頭章子健直言，整場比賽都只專注眼前抗韓一戰，雖然一開始期待能殺進金牌戰，但選手們全力拼戰就夠了，並用「感動」兩個字來形容這場9局比賽，「大家都撐過來了，所有人都凝聚在一起。」

不論是IBAF世界少棒錦標賽或U12世界盃，台灣隊從未輸給南韓隊，累計7戰7勝，今晚在9局上重挫南韓隊，章子健不諱言對士氣有幫助，希望能打好最後1場比賽。

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