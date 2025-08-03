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MLB》大聯盟先發首秀三振強打索托、林多 鄧愷威3.1局挨轟失5分吞敗

2025/08/03 07:32

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人的26歲台灣右投鄧愷威昨日升上大聯盟，相隔2502天再度看到台灣投手在大聯盟登板先發，鄧愷威主投3.1局挨1轟失5分，最快球速為95.1英哩（約153公里），大都會終場以12：6擊敗巨人，鄧愷威吞下本季首敗。

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

鄧愷威本季首度升上大聯盟，就迎來大聯盟生涯首場先發，身披新背號「66」號球衣，對決大都會日籍強投千賀滉大，但開局就控球失準，先後對開路先鋒尼莫（Brandon Nimmo）投出觸身球，以及四壞球保送明星游擊手林多（Francisco Lindor）。

鄧愷威雖然在一二壘有人時用87.4英哩的變速球三振掉擁有史上最貴15年7.65億美元合約的明星強打索托（Juan Soto），本季首K出爐，但卻被下一棒「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出中外野3分砲，本季第24轟出爐，鄧愷威也成為他生涯第250轟的苦主，大都會首局取得3：0領先。

阿隆索。（法新社）阿隆索。（法新社）

巨人2局上追回1分，鄧愷威也逐漸回穩，2局下投出三上三下，三振掉強打捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）和尼莫。隊友史密斯（Dominic Smith）在3局敲出右外野2分砲，戰成3：3平手。

鄧愷威3局下三振了林多，儘管被索托敲安以及保送阿隆索，鄧愷威仍讓麥克尼爾（Jeff McNeil）和莫里西歐（Ronny Mauricio）擊出高飛球接殺，化解一二壘有人的失分危機。巨人第4局靠著麥克雷（Grant McCray）的適時安打，以4：3超前。

鄧愷威在第4局一上來就被穆林斯（Cedric Mullins）敲安，隨後盜上二壘，鄧愷威在1出局後再度投出保送，巨人決定將其換下場，由蓋吉（Matt Gage）接替投球，但他連挨2安失2分，全都記在鄧愷威身上，大都會以5：4超前。

鄧愷威此役主投3.1局用67球，其中有44顆為好球，被敲4支安打失5分，另有4次三振和4次保送，防禦率為13.50；千賀滉大表現也不如預期，先發4局失4分，防禦率漲至2.31。

大都會今天全場狂掃13支安打，尼莫、林多都單場繳出3安猛打賞，分別貢獻3分和4分打點，阿隆索單場雙安，靠著全壘打進帳3打點，索托則是5打數1安打，大都會終場以12：6擊敗巨人，終結近期的4連敗，鄧愷威吞下本季首敗。

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

千賀滉大。（法新社）千賀滉大。（法新社）

索托。（美聯社）索托。（美聯社）

林多。（美聯社）林多。（美聯社）

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