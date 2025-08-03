MLB》史庫柏爾好投力壓惠勒奪勝 王牌對決演三振秀挑戰神紀錄

史庫柏爾。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎今在客場出戰費城人，上演王牌投手對決，老虎塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal）繳出7局10K失3分的優質好投，力壓費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）的6局10K失4分（3分為責失分），老虎終場以7：5擊敗費城人，史庫柏爾勇奪本季第11勝。

老虎塞揚強投史庫柏爾今天與費城人王牌惠勒同場較勁，老虎率先突破對手封鎖，基斯（Colt Keith）和卡本特（Kerry Carpenter）3局上接力開轟，助隊取得2分領先。

請繼續往下閱讀...

惠勒回穩後連續3局無失分，但在7局上又遭遇亂流，先是三壘手坎普（Otto Kemp）發生守備失誤，之後遭巴耶茲（Javier Baez）2分彈砲擊，把惠勒打退場，他此役主投6局被敲9安，包括3轟，失4分有3分為責失分，另外投出10次三振無保送，防禦率上升至2.64，目前以182次三振暫居大聯盟三振王。

接替投球的班克斯（Tanner Banks）被托瑞斯（Gleyber Torres）陽春砲狙擊，老虎單局灌進3分，取得5：0的大幅領先。

史庫柏爾前6局投得威風八面，只被敲出2支安打，讓對手攻佔上得點圈1次，但7局下遭對手攻破，明星強打哈波（Bryce Harper）敲安開啟攻勢，明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的長打幫助費城人破蛋，明星重砲卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）補上中外野2分砲，追到3：5兩分落後。史庫柏爾今先發7局被敲5安失3分，另有10次三振無保送，本季累積181次三振，防禦率為2.18，目前暫居美聯三振和防禦率王。

巴耶茲8局上在一二壘有人適時擊出左外野三壘安打，清壘打回2分保險分，費城人靠著哈波8局下的中外野2分砲緊咬比數，明星終結者費尼根（Kyle Finnegan）最後關門成功，守住勝利，收下本季第21場救援成功，老虎終場以7：5贏球，史庫柏爾本季第11勝入袋，惠勒則是苦吞本季第5敗。

史庫柏爾和惠勒本季都累積6場「至少10三振+0保送的比賽」，有望挑戰2019年柯爾（Gerrit Cole）所寫下的7場大聯盟紀錄。值得一提的是，史庫柏爾生涯共累積9場高居隊史最多，惠勒則是以13場盤踞隊史第一。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法