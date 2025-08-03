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MLB》海盜火球王牌5局8K飆速162公里 有望挑戰高懸102年鬼神紀錄

2025/08/03 10:19

海盜火球王牌史基斯。（路透）海盜火球王牌史基斯。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）今天面對洛磯，主投5局8K失4分，無關勝敗，落磯終場以8：5逆轉贏球，3連戰拿下2勝。史基斯無緣本季第7勝，目前仍以防禦率2.02獨居國聯防禦率王。

海盜開路先鋒佩古洛（Liover Peguero）首局首打席砲轟洛磯31歲左投岡伯爾（Austin Gomber），助隊先馳得點，史基斯1局下用三振守住二壘有人的危機，將單季首局連續無失分的場次延長至23場，獨居史上第2多，有望挑戰1923年洋基名投蕭基（Bob Shawkey）27場的大聯盟紀錄。

佩古洛第5局再補上一支左外野3分彈，本季第3轟出爐，助隊將領先擴大至4分。史基斯前5局有效封鎖洛磯打線，只被敲出2支安打，1、4兩局化解危機力保不失分，手握4分領先的他卻在第6局遭遇亂流，被貝克（Jordan Beck）擊出右外野3分砲，連續被敲出2支安打後被換下場，洛磯單局灌進6分超前，其中有4分被記在史基斯帳上。

史基斯此役先發5局用94球，被敲5支安打失4分，另有8次三振和2次保送，防禦率漲至2.02，最快球速達100.4英哩（約162公里）。

洛磯7、8兩局靠著伯納貝爾（Warming Bernabel）的安打和阿西亞（Orlando Arcia）的全壘打各添1分，佩古洛9局上最後反攻敲出左外野陽春彈，他單場繳出3響砲，一人就包辦全隊5分打點，但仍難挽頹勢，洛磯終場以8：5逆轉擊敗海盜。

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