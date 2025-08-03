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MLB》給台灣鄧愷威震撼教育！大都會重砲敲生涯250轟 寫史上稀有紀錄

2025/08/03 10:42

阿隆索今天砲轟巨人台灣右投鄧愷威。（路透）阿隆索今天砲轟巨人台灣右投鄧愷威。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）今天砲轟巨人台灣右投鄧愷威，達成生涯250轟里程碑，寫下史上第5人罕見紀錄。

阿隆索在1局下半就給本季初登板的鄧愷威震撼教育，逮中一顆偏高94.3英哩速球，轟出中外野3分砲，賽季第24轟出爐，同時達標生涯250轟。大都會今以12：6痛宰巨人，阿隆索4打數敲2安都是長打，貢獻3打點。

阿隆索距離「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）的252轟隊史紀錄又更進一步，目前只差2轟追平、3轟超越，他表示：「感覺很特別，我很高興能在那個時候幫助球隊，老實說，我並沒有想太多（指超越史卓貝瑞），我只想把握機會，幫助球隊贏球。」

阿隆索直言，如果能達成隊史最多轟紀錄當然意義重大，但目前球隊正在角逐季後賽門票，因此他只專注於勝利，「現在一切都以球隊為優先，其他的等到休賽季有時間再去想。」

此外，阿隆索也加入金納（Ralph Kiner）、普侯斯（Albert Pujols）、霍華德（Ryan Howard）和馬修斯（Eddie Mathews）的行列，成為史上第5位在生涯前7個賽季就達成250轟里程碑的選手，創下超狂紀錄。

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