U12世界盃》太強了！美國連2天宰制日本 收下7年6冠

美國隊奪冠。（大會提供）



〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃冠軍戰美國隊打線「晚接早」不疲倦，首局就以3分大局攻勢KO日本隊先發投手，強悍的投手陣容守成，終場以7：1勇奪3連霸，達成7年6冠的超狂傳說。

美國隊先發投手斯普雷首局控球不穩，被敲安又投保送，因暴投被日本隊先馳得點，但打線在1局下就援護，面對日本隊先發投手茨木雄之介，美國隊猛攻3安，加上2次四壞，攻下3分大局，茨木雄之介僅投0.2局掉3分就遭KO退場。

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日本隊換上福山恒成接替，守住2、3局，4局下美國隊攻勢再起，奇科德羅夫在一壘有人敲出二壘安打，追加1分打點。5局下，美國隊攻勢再起，猛夯3分大局澆熄日本隊的反攻氣焰。

美國隊先發投手斯普雷合計3.2局猛飆4K，僅掉1分，謝爾中繼2.1局無失分，關門成功，收下3連霸。

U12世界盃是美國隊的天下，自從2013年從IBAF世界少棒錦標賽改成U12世界盃，7屆只有2019年被台灣隊奪下冠軍，其他6屆都拿奪冠，達陣「7年6冠」的世界盃少棒傳說。

日本隊暌違6年晉級冠軍戰，仍未進帳隊史首冠，繼2019年後再收下亞軍，但仍是隊史最佳成績。

美國隊奪冠。（大會提供）





美國隊奪冠。（大會提供）

美國隊奪冠。（大會提供）

日本隊。（大會提供）

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