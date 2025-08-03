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U12世界盃》台灣遭南韓王牌完封！ 隊史首度無法奪牌

2025/08/03 11:38

台灣隊首度首度無緣獎牌。（記者李惠洲攝）台灣隊首度首度無緣獎牌。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊昨天跟南韓隊鏖戰近晚間11點，今天「晚接午」的銅牌戰卻遭南韓隊王牌權允瑞完封，終場以0：2輸球，隊史首度無緣獎牌。

今賽前台灣隊就出現狀況劇，由於昨晚台韓大戰第9局使用不能登板投手出賽（黃宇謙 ，需至8/3始可出賽），因而遭到WBSC罰款，總教練章子健更被禁賽1場，今天無法執教季軍戰，改由林閔建擔任代理總教練，三壘跑壘指導員也改由吳亮頡擔任。

台灣隊推派鍾定栩先發，但在3局上，南韓隊在1出局連續敲出3支一壘安打，攻佔滿壘，鍾定栩將傷害降到最小，僅讓南韓隊靠滾地球送回1分，昨天也有登板的他，今天力撐3.2局。

面對台灣隊另1位後援強投謝承濬，5局上南韓隊攻勢再起，敏東鉉、河定旴雙安再添1分，可惜台灣隊打線受限制於南韓隊先發投手權允瑞的封鎖，全場僅敲5支安打，苦吞完封敗。

南韓隊參賽U12世界盃少棒賽以來，從未拿過獎牌，今天勇奪季軍寫隊史最佳成績，至於台灣隊則是隊史首次未能奪牌，中斷連續7屆奪牌的賽史紀錄。

台灣隊鍾定栩。（記者李惠洲攝）台灣隊鍾定栩。（記者李惠洲攝）

南韓隊王牌權允瑞。（記者李惠洲攝）南韓隊王牌權允瑞。（記者李惠洲攝）

南韓隊河定旴。（記者李惠洲攝）南韓隊河定旴。（記者李惠洲攝）

南韓隊擊敗台灣隊奪下季軍。（記者李惠洲攝）南韓隊擊敗台灣隊奪下季軍。（記者李惠洲攝）

U12世界盃台灣隊首度首度無緣獎牌。（記者李惠洲攝）U12世界盃台灣隊首度首度無緣獎牌。（記者李惠洲攝）

U12世界盃台灣隊首度首度無緣獎牌。（記者李惠洲攝）U12世界盃台灣隊首度首度無緣獎牌。（記者李惠洲攝）

台灣隊不敵南韓隊，球員和教練都感到失落難過。（記者李惠洲攝）台灣隊不敵南韓隊，球員和教練都感到失落難過。（記者李惠洲攝）

台灣隊不敵南韓隊，球員和教練都感到失落難過。（記者李惠洲攝）台灣隊不敵南韓隊，球員和教練都感到失落難過。（記者李惠洲攝）

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