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MLB》二壘飛球回壘不及變雙殺 爵士哥拒認跑壘失誤：要是能重來...

2025/08/03 11:21

明星二壘手「爵士哥」奇澤姆。（美聯社）明星二壘手「爵士哥」奇澤姆。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以0：2不敵馬林魚，苦吞2連敗。明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在第2局出現跑壘失誤導致雙殺，奇澤姆表示，即使再重來一次，他也會做出同樣的選擇。

事發在2局上半，奇澤姆獲得四壞球保送上壘，MVP強打高德施密特（Paul Goldschmidt）在1人出局後敲出二壘高飛球，馬林魚二壘手愛德華茲（Xavier Edwards）接殺後，奇澤姆卻因回壘不及遭到刺殺形成雙殺。奇澤姆賽後受訪解釋，他懷疑對方會故意漏接，所以才沒有在第一時間回一壘，他自認對馬林魚球場相當熟悉，知道這球場的彈跳和變化，他坦言，若是愛德華茲漏接的話，他能夠輕鬆上到二壘。

奇澤姆說道：「我只是想要打得更積極，我看到他做出像要漏接的動作，我以為他真的要那麼做了，但他最後沒有。」不過，奇澤姆也強調，即使再重來一次，他也會做出同樣的選擇。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）被鏡頭拍到曾向一壘指導教練查普曼（Travis Chapman）大吼，布恩對此表示，當時只想跟他提醒球員時該喊得更大聲一點。

布恩受訪時也坦言，自己不會因為這個跑壘瑕疵去懲處奇澤姆，布恩說：「我知道這看起來很糟，結果也是不好的，但這不是他偷懶的問題，只是想有好表現，就算現在戰績不佳、壓力山大，自己也不會因為球員努力想打出好球，就把他換下場。」

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