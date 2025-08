MLB》二壘飛球回壘不及變雙殺 爵士哥拒認跑壘失誤：要是能重來...

明星二壘手「爵士哥」奇澤姆。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天以0:2不敵馬林魚,苦吞2連敗。明星二壘手「爵士哥」奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)在第2局出現跑壘失誤導致雙殺,奇澤姆表示,即使再重來一次,他也會做出同樣的選擇。

事發在2局上半,奇澤姆獲得四壞球保送上壘,MVP強打高德施密特(Paul Goldschmidt)在1人出局後敲出二壘高飛球,馬林魚二壘手愛德華茲(Xavier Edwards)接殺後,奇澤姆卻因回壘不及遭到刺殺形成雙殺。奇澤姆賽後受訪解釋,他懷疑對方會故意漏接,所以才沒有在第一時間回一壘,他自認對馬林魚球場相當熟悉,知道這球場的彈跳和變化,他坦言,若是愛德華茲漏接的話,他能夠輕鬆上到二壘。

奇澤姆說道:「我只是想要打得更積極,我看到他做出像要漏接的動作,我以為他真的要那麼做了,但他最後沒有。」不過,奇澤姆也強調,即使再重來一次,他也會做出同樣的選擇。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)被鏡頭拍到曾向一壘指導教練查普曼(Travis Chapman)大吼,布恩對此表示,當時只想跟他提醒球員時該喊得更大聲一點。

布恩受訪時也坦言,自己不會因為這個跑壘瑕疵去懲處奇澤姆,布恩說:「我知道這看起來很糟,結果也是不好的,但這不是他偷懶的問題,只是想有好表現,就算現在戰績不佳、壓力山大,自己也不會因為球員努力想打出好球,就把他換下場。」

Jazz Chisholm Jr. doubled up on pop-up to 2nd basepic.twitter.com/OQxa5S1UpQ