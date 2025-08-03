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U12世界盃》昨天遭美國8：0完封 日本隊監督有話要說

2025/08/03 10:54

美國隊。（資料照，記者李惠洲攝）美國隊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃日本隊昨天被美國隊以0：8完封，最終靠台灣隊擊敗南韓隊，隊史第二度殺進冠軍戰，但日本隊監督大久保秀昭坦言，「感受到本屆的美國隊不只有個人的力量，還有團隊的力量。」

日本隊昨天推派身高182公分的佐橋陸公先發，首局就遭砲轟，僅投0.2局就掉5分，慘遭KO退場。美國隊在4局上攻勢再起，單局敲出4支安打，再攻下3分大局，將比分拉大至8分差，日本隊打線則毫無招架之力，全場僅敲出3支安打。

昨美國隊先發投手蒙特總計先發2.2局，僅被日本隊敲出1支安打，飆出4次三振，無失分；布利斯繳出2.2局無失分，最後再交給畢岑霍夫關門，3投聯手完封日本隊。

大久保秀昭感受到美國隊不同於以往的個人力量，團隊力量也提升，他說，「感覺紀律嚴謹，也很重視小選手的做人處事，這次盃賽也使用不少短打，有在磨練小球戰術。」

對於昨天美國隊登板的投手，大久保秀昭更說，變化球很像日本社會人那種不知會掉到哪的球種，更有球速，無法輕易攻略。

大久保秀昭認為，團隊守備失誤也比較多，雖然是掉了8分，但算是半數都有壓制住，金牌戰只要投手能穩住，守備也回穩，應該會是有趣的比賽。

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