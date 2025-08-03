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網球》「百搭天后」謝淑薇力退中俄組合 相隔11年再闖蒙特婁女雙4強

2025/08/03 10:56

謝淑薇。（資料照，路透）謝淑薇。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／台北報導〕謝淑薇今天與塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic），在蒙特婁女網賽女雙8強賽還因雨勢一度暫停，但兩人最終以6：2、6：7（5：7）、10：5力挫中國郭涵煜／俄羅斯潘諾娃（Alexandra Panova），挺進4強。

謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）本季已拿到澳洲公開賽、溫布頓錦標賽共兩座大滿貫女雙亞軍，兩人北美硬地賽季再度暫時分手，小薇改與首度搭配的達妮洛維琪組軍，這也是她本季的第4個合作對象，兩人一路勇闖4強，也展現小薇百搭天后的美名。

今天面對郭涵煜／潘諾娃，謝淑薇／達妮洛維琪開賽就連破對手2個發球局，守住優勢成功拿下首盤，而雙方在次盤歷經3次互破的震盪，將戰線拉長至搶七，儘管比賽期間因雨勢暫停，台塞聯軍在5：5連掉2分，錯失直接收下勝利的機會，但進入關鍵搶十大戰，靠著開局拉出的8：1猛攻奠定勝基，最終以10：5勝出，這也是小薇自2014年後再闖進蒙特婁女雙4強。

謝淑薇／達妮洛維琪的下一戰對手將是奧絲塔朋科／捷克克雷琪可娃（Barbora Krejcikova）、美國高芙（Coco Gauff）／凱絲勒（McCartney Kessler）在8強戰的勝方。

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