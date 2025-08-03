NBA》東契奇高調續約卻不見詹皇身影 湖人總管強調合作關係穩定

東契奇與詹姆斯。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天以3年總值1.65億美元（約49.2億台幣）延長合約，綁住未來少主東契奇（Luka Doncic），但陣中看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）缺席續約記者會引發熱議。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）強調與詹姆斯陣營之間的合作仍維持穩定。

湖人今天為東契奇舉辦續約記者會，由東契奇親自招募的新同學艾頓（Deandre Ayton）與史馬特（Marcus Smart）都有出席，同時也包括八村壘、文森（Gabe Vincent）、海伊斯（Jaxson Hayes）和克萊柏（Maxi Kleber）等人，他們也與東契奇一同合影，場面熱絡。

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不過，40歲老將詹姆斯的缺席仍引發外界高度揣測，雖然他日前宣布將執行下季5260萬美元的球員選項，確定續留至少一年，但未來是否長期留在湖人仍有變數，經紀人保羅（Rich Paul）曾主動對外發表聲明，表達詹姆斯對湖人當前操作方向的憂慮。

對此，湖人總管佩林卡首度公開談到詹姆斯，他強調雙方的合作關係仍舊穩定，「我們與詹姆斯及其團隊，尤其是與保羅之間的互動，一直都是正面且互相支持的，並持續保持聯繫。」

當被問及是否詹姆斯是否會在湖人退休時，佩林卡表示，會尊重他的決定，這是他才能夠決定的大事，這點很重要，但如果他能以湖人球員身分退休，這是一件非常棒的事情。

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