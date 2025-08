MLB》兩隊都有作弊前科！ 太空人質疑紅襪偷暗號釀板凳清空

太空人牛棚投手內里斯質疑紅襪偷暗號,引發雙方清空板凳。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今天以7:3擊敗太空人,近期拉出一波4連勝,擠下洋基躍居美聯東區第2。不過場上卻發生一段插曲,太空人質疑紅襪偷暗號,引發雙方清空板凳,所幸並未釀成嚴重衝突。

事發在7局下半,紅襪明星游擊手「故事哥」史托瑞(Trevor Story)在二壘,太空人牛棚投手內里斯(Hector Neris)故意用投手犯規,讓他推進至三壘,之後解決了捕手納瓦瑞茲(Carlos Narvaez),抓到第3個出局數,內里斯下場時與紅襪三壘指導教練哈德森(Kyle Hudson)爆發口角,隨後雙方清空板凳衝上場內,所幸並未爆發全武行以及嚴重衝突。

內里斯賽後對此表示,他只是想專注在打者身上,而不想讓跑者可能從二壘偷看投手握球方式或捕手暗號干擾他投球,他坦言自己也不確定對手是否有偷暗號,但自己是按照當下的感覺去做,所以才會用投手犯規讓跑者推進三壘。

對於自己與哈德森說了什麼,內里斯笑說:「只是些好笑的東西啦,這是比賽的一部分。」史托瑞被質疑偷看暗號,他沒有正面回應,僅說原因可能要去問他們,自己當時只是走回休息區,然後就看到大家都衝出來了。

太空人和紅襪過去都曾爆發偷暗號的醜聞,紅襪被指控在2018年時違法透過影像室來偷取對手暗號,然後在二壘有跑者時打暗號給打者,該做法被認為在2018年季後賽時廣泛地使用。而紅襪隊與太空人隊在2017年作弊的不同點在於,太空人是在偷取暗號當下,即時利用垃圾桶敲擊的聲音來告訴打者球種。

Benches clear in Boston after Hector Neris intentionally balked Trevor Story to third base because he thought Story was relaying signs. Neris had words for the Red Sox third base coach coming off the field pic.twitter.com/MxWccFu7F9