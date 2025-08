MiLB》猛夯射牆二壘安打！ 道奇台灣新星柯敬賢1A首支長打出爐（影音）

柯敬賢。(取自推特)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力道奇1A的18歲台灣小將柯敬賢今天先發上陣,敲出中外野射牆二壘安打,這是他升上1A後首度敲長打,展現長程火力。

柯敬賢今年在新人聯盟起步,出賽53場,合計180打數敲66安、有4轟,打擊率高達3成67、上壘率4成87、長打率5成39,整體攻擊指數1.026,繳出宰制成績,新人聯盟賽季結束後,他被拉上1A。

今天對上洛磯1A,柯敬賢扛第5棒守右外野,首打席敲出游擊平飛球出局,3上第二打席逮到對手失投球,掃出中外野射牆二壘安打,1A首支長打出爐。

柯敬賢第5局遭三振,7上第四打席擊出二壘滾地出局,終場所屬球隊5:6輸球。柯敬賢全場4打數敲1安,賽後打擊率0.308、OPS為0.784。

Just so I am not lying, here's Ching-Hsien Ko's double before the broadcast cut out#dodgers https://t.co/3VF0EnvKtj pic.twitter.com/bdzMAr7zHM