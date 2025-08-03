MiLB》猛夯射牆二壘安打！ 道奇台灣新星柯敬賢1A首支長打出爐（影音）

柯敬賢。（取自推特）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力道奇1A的18歲台灣小將柯敬賢今天先發上陣，敲出中外野射牆二壘安打，這是他升上1A後首度敲長打，展現長程火力。

柯敬賢今年在新人聯盟起步，出賽53場，合計180打數敲66安、有4轟，打擊率高達3成67、上壘率4成87、長打率5成39，整體攻擊指數1.026，繳出宰制成績，新人聯盟賽季結束後，他被拉上1A。

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今天對上洛磯1A，柯敬賢扛第5棒守右外野，首打席敲出游擊平飛球出局，3上第二打席逮到對手失投球，掃出中外野射牆二壘安打，1A首支長打出爐。

柯敬賢第5局遭三振，7上第四打席擊出二壘滾地出局，終場所屬球隊5：6輸球。柯敬賢全場4打數敲1安，賽後打擊率0.308、OPS為0.784。

Just so I am not lying, here's Ching-Hsien Ko's double before the broadcast cut out#dodgers https://t.co/3VF0EnvKtj pic.twitter.com/bdzMAr7zHM — Dodgers Lite （@dodgerslite） August 3, 2025

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