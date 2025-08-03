U12世界盃》日本隊連3屆0短打收尾 美國冠軍教頭好吃驚

日本隊拿到銀牌。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃美國隊今天在金牌戰以7：1擊敗日本隊，完成隊史第2度3連霸，達成「7屆6冠」的少棒傳說，今年大玩小球戰術的美國隊，吸引台灣和日本隊的目光，不過美國隊教頭馬德森也坦言，對日本隊盃賽0短打的結果感到有點驚訝。

本屆U12取消指定打擊，加上球棒的效能係數（BPF）從1.15 降到1.0，美國隊更加強調團隊的輸出。日本隊教頭大久保秀昭就說，感受到本屆的美國隊不只有個人的力量，還有團隊的力量，這次盃賽也使用不少短打，有在磨練小球戰術。

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馬德森直言，規則的改變讓他們去找運動細胞更靈活的選手，從球員到教練都很注重團隊，從集訓以來就一直強調團隊、團隊，最後球隊也有團結起來。

U12日本隊自從井端弘和執教以來，便強調短打不有趣，貫徹不短打的策略，今年大久保秀昭也延續井端弘和的方針，本屆盃賽0短打。日本隊已連續3屆盃賽0短打，前次短打是2019年仁志敏久執教時期的U12。

馬德森坦言，日本隊的速度很不錯，確實滿驚訝都沒有短打，「不過這是他們想做的，相信教練團都很知道在做什麼。」

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