中職》魔鷹還好嗎？ 昨提前退場引關注 台鋼球團說明狀況

台鋼雄鷹魔鷹。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨和味全龍之戰，雙方戰到5局下兩出局因雨勢過大由主審裁定台鋼以5：1獲勝，但陣中主砲魔鷹在4局下就遭換代打，賽後總教練洪一中也透露他是跑壘時出現腿部不適，球團今天說明詳情，表示經評估並非肌肉拉傷，而是股四頭肌的過度緊張，在經過治療後不適感已消除。

受天候不佳影響，台鋼前天起和龍隊的系列賽都提前裁定，首戰雙方戰至6局下0：0言和，昨則是打到5局下兩出局因主場台鋼領先、比賽已成立，主審裁量場地狀況而做出裁定，今天則因高雄市停班停課而確定延賽至10月5日於原場地澄清湖球場進行。

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只是在潮濕場地比賽，雙方球員不時出現滑倒及跑壘時格外謹慎的驚險場面，台鋼球團就指出，昨天魔鷹在3局下敲出安打、繞過一壘壘包前，就因為踩到濕滑的草皮，導致右側大腿前側出現不舒服的緊繃感，接下來的跑壘中，他仍然持續在意大腿的狀況，衝刺速度也受到影響，因此他一回到休息區，球團立刻進行檢查，經評估並非肌肉拉傷，而是股四頭肌的過度緊張。

儘管魔鷹本人仍表達希望繼續上場的想法，但球團考量到場地條件與大腿的狀態，受傷風險相當高，於是和他進行建議與溝通，洪總也下達換人指示。在魔鷹退場後，球團立刻利用電療、超音波與按摩等方式進行治療，他本人表示肌肉緊繃感大幅改善，不適感也已消除。

在今天比賽延賽後，台鋼預計明天前往台東練球，為週二、週三和富邦悍將的連戰做準備，而在賽前練習時，也會再確認魔鷹的動作情況，若無問題，將會安排出賽。

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