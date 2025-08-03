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中職》慘遭兄弟逆轉、換投時機惹議 古久保坦言：身為總教練很抱歉

2025/08/03 14:14

威能帝。（資料照，記者林正堃攝）威能帝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨出戰中信兄弟，樂天桃猿洋投威能帝交出好投，先發前6局都未被敲安，7局下1出局後，才被兄弟隊長王威晨敲首安。

威能帝挑戰無安打比賽夢碎，全場用121球、投8.1局、失3分無關勝敗，令投出14次三振，目前以105次三振暫居三振榜首。而威能帝投到9局出現亂流，兄弟該半局追平，後續則在突破僵局制靠岳政華再見安打贏球。

今天受訪時被問及昨役，樂天桃猿總教練古久保健二說：「9局時有形成壘上有人狀況、球數也多。這是身為總教練的自己的判斷失誤，對威能帝與球隊都很抱歉，犯下了這樣的失誤。」不過，被問及換投時機，古久保說：「續投的原因，沒辦法跟各位解釋。」

今天賽前，威能帝情緒仍有些低落，古久保說，賽前兩人有聊，「投出這樣漂亮的比賽，站在總教練立場，對他是非常感謝。最終結果沒辦法守勝，對他而言想必也覺得可惜、心情低落，而造成這樣的因素，是總教練責任。」

樂天桃猿連兩天遭逆轉，古久保指出，比賽中段增加分數的機會沒能掌握，是主因之一，「對方是好投手，比賽前段不穩但中段回穩，壓制住打線。如果能在中段多追加分數，比賽會有不同變化。但要能適時一擊，其實也不簡單。」

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