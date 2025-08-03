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U12世界盃》美國隊花數小時練短打 出產史上首位0轟MVP

2025/08/03 14:26

美國隊奇科德羅夫抱走打擊王、MVP並入選全明星隊外野手，他也是今年美國隊轉型的最大象徵選手。（記者李惠洲攝）美國隊奇科德羅夫抱走打擊王、MVP並入選全明星隊外野手，他也是今年美國隊轉型的最大象徵選手。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃美國隊今在金牌戰以7：1擊敗日本隊，完成隊史第2度3連霸，達成「7屆6冠」的少棒傳說，美國隊奇科德羅夫抱走打擊王、MVP並入選全明星隊外野手，他也是今年美國隊轉型的最大象徵選手。

奇科德羅夫是道奇隊球迷，最愛佛里曼，今年他展現跟偶像一樣的打擊實力，30打數猛敲16支安打，只有5支長打（都是二壘安打），沒有全壘打，打擊率高達5成3，拿走打擊王和最有價值球員。

自從2017年U12世界盃開始選盃賽MVP，奇科德羅夫是史上第一位盃賽沒有全壘打的選手，他也說，平常訓練很注重擊球點，聚焦反方向攻擊。

美國隊奇科德羅夫透露，他們在集訓期間花數個小時練習短打和小球戰術，「我們知道，這會幫助我們贏球。」

本屆U12取消指定打擊，加上球棒的效能係數（BPF）從1.15 降到1.0，美國隊更加強調團隊的輸出。日本隊教頭大久保秀昭就說，感受到本屆的美國隊不只有個人的力量，還有團隊的力量，這次盃賽也使用不少短打，有在磨練小球戰術。

馬德森直言，規則的改變讓他們去找運動細胞更靈活的選手，從球員到教練都很注重團隊，從集訓以來就一直強調團隊、團隊，最後球隊也有團結起來。

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