澳門賽》強！台灣第一女雙謝沛珊／洪恩慈 直落二贏球奪本季第2冠

台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈。（教練林上凱提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名12的謝沛珊／洪恩慈今在超級300系列澳門羽球公開賽女雙金牌戰，以21：18、21：12打敗日本組合田部真唯／大澤佳步，繼台北公開賽後再奪本季第2冠，也是兩人首次在澳門封后。

謝沛珊／洪恩慈昨和2022年世青銀牌印尼組合梅麗莎（Meilysa Trias Puspita Sari）／羅絲（Rachel Allessya Rose）各拿1局，謝洪配決勝局14：16落後以7：1攻勢漂亮逆轉戰局。值得一提的是，謝沛珊／洪恩慈近五度在國際賽4強全勝，本季繼台北公開賽後再闖決賽，同時也是台灣隊史首組連兩年在澳門躋身女雙決賽的組合。

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在6月台北賽封后的謝沛珊／洪恩慈去年澳門賽拿亞軍，本屆尋求更上層樓，而爭冠對手田部真唯／大澤佳步去年才合作，昨以21：13、21：17力克台灣組合林琬清／林芷均，繼7月加拿大公開賽再度打進決賽，狀態不俗。

謝沛珊／洪恩慈首局壓制對手以11：3進入技術暫停，不過暫停後當機連續失誤，田部真唯／大澤佳步進逼且還連拿7分變成15：13超前，謝沛珊／洪恩慈連得4分超前，尤其19：18之際，對手放大槍，台灣組合就把握機會成功先聲奪人。

謝沛珊／洪恩慈第2局持續壓制日本組合，洪恩慈也利用高度在網前漂亮截擊，以一波連得5分攻勢帶著11：4領先，而日本組合難以複製第1局暫停後的追分戲碼，最終謝沛珊／洪恩慈就以直落二告捷，勇奪本季第2座冠軍。

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