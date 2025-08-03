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MLB》華麗轉身！隨道奇奪冠後宣布退休 金手套外野感性領冠軍戒

2025/08/03 15:27

道奇頒發冠軍戒給基爾梅爾。（取自推特）道奇頒發冠軍戒給基爾梅爾。（取自推特）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年隨道奇奪冠後便宣布退休的金手套外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier），今天現身道奇休息室領冠軍戒，他也感性表示：「我會永遠是道奇的球迷。」

基爾梅爾去年季中從藍鳥轉戰道奇，加入道奇後在例行賽出賽34場，敲1轟、有8分打點，打擊率0.203，他在季後賽上場機會不多，僅出賽4場、合計2打數未敲安，並未在世界大賽亮相。

基爾梅爾生涯在大聯盟累積1159場出賽，敲出905安、包括95轟，進帳378分打點，打擊三圍.246/.304/.402，跑出132盜，拿過4座金手套。

今天道奇頒發冠軍戒給基爾梅爾，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「他在大聯盟征戰超過10年，來到我們球隊後立刻融入團隊，並為奪冠做出貢獻。」隨後羅哈斯（Miguel Rojas）送上冠軍戒，佛里曼（Freddie Freeman）致贈球衣、球帽。

基爾梅爾也感性致詞，「世界大賽結束後，我告訴遇到的每一個人，我在道奇待的這三個月，是我職業生涯中最充實的三個月。」

「這輩子不會再有比去年10月經歷的那一切更美好的體驗。」基爾梅爾直呼，「能夠一生都以冠軍自稱，全都是因為在場的你們，我從心底感謝你們，真的很愛你們，我每天都和兒子一起看你們的比賽片段，我會永遠是道奇的球迷，謝謝你們。」

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