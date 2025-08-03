MLB》只是一個始終沒有放棄的普通人 鄧愷威寫台灣歷史訴說心情

鄧愷威。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人的台灣強投鄧愷威，今天成為自2018年9月27日馬林魚陳偉殷後，暌違2502天再有台灣選手於大聯盟先發登板，成為台灣史上第6人，儘管先發3.1局掉5分表現不盡理想，賽後他發文分享自己的心情。

鄧愷威在IG限時動態上發文寫道：「致球迷朋友：首先，誠摯感謝各位長久以來的支持與鼓勵。今年是愷威投入棒球的第十八年。能夠再一次站上大聯盟的投手丘，並迎來人生第一次的大聯盟先發，是無數努力與等待累積而來的結果。

請繼續往下閱讀...

現實從不會為夢想讓步。這次的成績並不理想，我們也清楚還有許多需要調整與進步的地方。但是這些不足，讓我們看見還能變得更好的空間，也更加明白接下來該努力的方向。

愷威不是天選之人，只是一個始終沒有放棄的普通人。從七歲開始打棒球，從台灣一路到美國，每一個階段的他，也許都不特別耀眼，卻始終在默默耕耘。他知道，能夠走到今天，是因為一路上有許多貴人的幫助、家人的支持與球迷的信任，因此他從不抱怨，十幾年如一日做著同樣的事，只為了成為更好的自己。每段經歷都是靠汗水與意志換來的寶貴成長，也一點一滴地塑造了他。

未來的路仍不輕鬆，但我們一定繼續努力，朝著下一個挑戰前進。在夢想的路上，可以有各位的陪伴與鼓勵，是我們莫大的榮幸。「每一次揮臂，都是為了追逐下一個棒球夢！」鄧愷威 團隊 敬上 2025年8月3日」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法