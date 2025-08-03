中職》王政順、宋晟睿開轟！中信兄弟連兩週在大巨蛋橫掃對手

王政順開轟。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕連兩場逆轉勝的中信兄弟，今天再戰樂天桃猿，首局就進帳分數，王政順、宋晟睿都開轟，本土左投魏碩成則交出5.2局好投，兄弟終場5:3贏球，系列賽橫掃樂天桃猿。繼上週客隊身分橫掃統一獅後，兄弟連兩週在大巨蛋橫掃對手。

中信兄弟首局就有得分進帳，2出局後，陳俊秀滾地球造成樂天游擊手林承飛失誤，許基宏長打再打回中信第1分。

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樂天3局又發生失誤，送首位打者許庭綸上壘，該半局，張仁瑋成功犧牲短打後，兄弟靠陳俊秀安打取分。樂天此役前兩次失誤都在內野，後續都造成失分。

賽前面對黃子鵬對戰打擊率達5成38的王政順，今天擔任先發第7棒、二壘手。4局在江坤宇敲安後，他擊出2分砲，是個人本季第2轟。

樂天桃猿6局上首位打者林立，面對魏碩成擊出個人此役第3支安打，樂天團隊前4安他佔3支。該安打開啟樂天攻勢，林泓育選到保送，兩出局後，成晉直擊三壘邊線的安打，打下樂天第1分。

魏碩成遭敲安後退場。接手的蔡齊哲遭宋嘉翔敲安，樂天再得1分。總計魏碩成5.2局被擊出5安打、失2分。

兄弟許基宏6下敲安，此時樂天將黃子鵬換下場，由王志煊接手。代打黃韋盛成功短打，王志煊接著連拿2個出局數。

7局上，王凱程登板，首位打者陳晨威敲安，1出局後林立擊出一壘方向強襲球，形成內野安打，也是個人此役第4支安打。林泓育遭三振，林承飛接著敲安，樂天追到1分差。

7局下，此役未先發的宋晟睿，首個打席面對賴胤豪開轟，本季累積8轟、9盜壘。

9局上，兄弟推出吳俊偉登板，這是他傷癒復出後，首次在有救援機會狀況下登板，包括1次三振在內，守住勝局。

魏碩成好投奪勝。（記者林正堃攝）

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