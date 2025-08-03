中職》「老大」高捷開球、「悍將」高捷接球 這一幕太詼諧

開球嘉賓高捷與富邦高捷。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將今天在新莊主場舉行「野球搜查線」主題日活動，邀請「黑幫電影教父」高捷擔任開球嘉賓，富邦悍將野手高捷蹲捕接球，只見高捷投球、高捷接球，畫面十分有趣，高捷給自己開球打「8.9分」，自評還可以丟得更好。

67歲的高捷曾在電影《少年吔，安啦！》、《新宿事件》、《角頭》飾演黑道老大，色彩十分鮮明，他所主演的新片《角頭－鬥陣欸》將於8月21日上映，今天特地穿上821號富邦悍將球衣開球並為新片宣傳，經媒體告知富邦悍將球員高捷生日是8月22日，他大方邀請高捷到電影院或首映會一起觀賞。

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高捷表示，第1次為職棒開球，好玩又有趣，他47年次從小什麼球類運動都會打，小時候沒什麼娛樂，左鄰右舍集結9個手套，就跟其他巷子的鄰居對打棒球，「那個年代紅葉少棒掀起浪潮，威廉波特少棒賽冠軍戰都在半夜進行，全台灣民眾都守在電視機前觀戰，很瘋狂。」

高捷在開球前看到富邦悍將總教練陳金鋒非常開心，直說從年輕時就看鋒哥打球，打上大聯盟很厲害，兩天前高捷上節目遇到郭泓志還要簽名球，直誇郭泓志的投球姿勢真是完美。

去年台灣隊勇奪12強世界冠軍令國人動容，高捷說，很厲害，有的時候天時、地利、人和集結在一起就是冠軍，不然世界冠軍沒那麼容易拿到。

前一陣子高捷來開球前特地上網搜尋，知道富邦悍將有一個球員叫高捷，「我就提意見，我來投、他來接，高捷投給高捷。」雙方一拍即合。

22歲的富邦悍將高捷知道要接黑幫電影教父高捷的投球覺得很有趣，沒想到有機會能接「大哥」的球，打球的高捷透露，爸爸希望小孩動作敏捷，於是為他取名高捷，為大妹取名高敏，小妹名叫高靚，與《賭神》的高進諧音，3兄妹姓名各有特色。

開球嘉賓高捷，與富邦高捷。（記者王藝菘攝）

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