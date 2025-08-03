晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「老大」高捷開球、「悍將」高捷接球 這一幕太詼諧

2025/08/03 18:35

開球嘉賓高捷與富邦高捷。（記者王藝菘攝）開球嘉賓高捷與富邦高捷。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將今天在新莊主場舉行「野球搜查線」主題日活動，邀請「黑幫電影教父」高捷擔任開球嘉賓，富邦悍將野手高捷蹲捕接球，只見高捷投球、高捷接球，畫面十分有趣，高捷給自己開球打「8.9分」，自評還可以丟得更好。

67歲的高捷曾在電影《少年吔，安啦！》、《新宿事件》、《角頭》飾演黑道老大，色彩十分鮮明，他所主演的新片《角頭－鬥陣欸》將於8月21日上映，今天特地穿上821號富邦悍將球衣開球並為新片宣傳，經媒體告知富邦悍將球員高捷生日是8月22日，他大方邀請高捷到電影院或首映會一起觀賞。

高捷表示，第1次為職棒開球，好玩又有趣，他47年次從小什麼球類運動都會打，小時候沒什麼娛樂，左鄰右舍集結9個手套，就跟其他巷子的鄰居對打棒球，「那個年代紅葉少棒掀起浪潮，威廉波特少棒賽冠軍戰都在半夜進行，全台灣民眾都守在電視機前觀戰，很瘋狂。」

高捷在開球前看到富邦悍將總教練陳金鋒非常開心，直說從年輕時就看鋒哥打球，打上大聯盟很厲害，兩天前高捷上節目遇到郭泓志還要簽名球，直誇郭泓志的投球姿勢真是完美。

去年台灣隊勇奪12強世界冠軍令國人動容，高捷說，很厲害，有的時候天時、地利、人和集結在一起就是冠軍，不然世界冠軍沒那麼容易拿到。

前一陣子高捷來開球前特地上網搜尋，知道富邦悍將有一個球員叫高捷，「我就提意見，我來投、他來接，高捷投給高捷。」雙方一拍即合。

22歲的富邦悍將高捷知道要接黑幫電影教父高捷的投球覺得很有趣，沒想到有機會能接「大哥」的球，打球的高捷透露，爸爸希望小孩動作敏捷，於是為他取名高捷，為大妹取名高敏，小妹名叫高靚，與《賭神》的高進諧音，3兄妹姓名各有特色。

開球嘉賓高捷，與富邦高捷。（記者王藝菘攝）開球嘉賓高捷，與富邦高捷。（記者王藝菘攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中