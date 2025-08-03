U12世界盃》輸美國痛失首冠 日本隊監督有個貼心舉動

日本隊拿到銀牌。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃日本隊連續2天輸給美國，雖然無緣首冠，仍追平隊史最佳紀錄，而日本隊明天才要返國，監督大久保秀昭有個貼心舉動，希望能在團隊解散前，親自跟18位選手一對一面談。

美國隊先發投手斯普雷首局控球不穩，被敲安又投保送，因暴投被日本隊先馳得點，但打線在1局下就援護，面對日本隊先發投手茨木雄之介，美國隊猛攻3安，加上2次四壞，攻下3分大局，茨木雄之介僅投0.2局掉3分就遭KO退場。

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日本隊換上福山恒成接替，守住2、3局，4局下美國隊攻勢再起，奇科德羅夫在一壘有人敲出二壘安打，追加1分打點。5局下，美國隊攻勢再起，猛夯3分大局澆熄日本隊的反攻氣焰，終場以1：7輸球。

大久保秀昭指出，一直在尋找能贏球的機會，沒能成功，福山為球隊鎖住戰局，一度有能夠一棒逆轉的局面，最後還是沒能突破。但大久保也說，球隊剛集訓時的狀態曾讓他懷疑「沒問題吧」，但在每場勝利都有所成長，雖然輸球時難免露出稚嫩一面，但球隊已盡全力。

日本隊明天返國，大久保透露將會跟18位選手逐一面談，「選手有做好的地方就給予讚美，然後教練從集訓到今天所看到的東西，以及今後希望對方能成為什麼樣的選手，我都會一一跟他們分享。」

日本隊暌違6年晉級冠軍戰，仍未進帳隊史首冠，繼2019年後再收下亞軍，但仍是隊史最佳成績。

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