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TPBL》高雄海神拚總冠軍 簽南韓KBL最佳5人「凱帝」坐鎮禁區

2025/08/03 20:01

高雄海神簽下前NBA G league中鋒、南韓KBL 21-22球季最佳5人凱帝。（高雄海神提供）高雄海神簽下前NBA G league中鋒、南韓KBL 21-22球季最佳5人凱帝。（高雄海神提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL高雄海神3日宣佈簽下前NBA G league中鋒、南韓KBL 21-22球季最佳5人凱帝（Cady Lalanne） 。

33歲的凱帝有208公分、226公分的臂展，進攻、護框能力都極為出色，他近4季在KBL出賽，對於亞洲球風相當熟悉，他也對海神隊球風深刻印象，「當我看到海神奮戰拼入總冠軍賽，我就知道這是我想待的球隊，我已經準備好迎接賽季的到來！」

凱帝來自加勒比海島國海地共和國，7歲與家人飄洋過海赴美，尋求更好的生活。他過去接受媒體訪問就曾表示，航行600英里、50個人擠在狹窄的船上汽油引擎混雜著海水氣味，至今仍記憶猶新。

身為家族首位獲得高中、大學學歷，凱帝職業生涯待過G league奧斯汀馬刺， CBA浙江、義大利、土耳其、西班牙等地，2019年轉戰KBL效力過昌原LG、水原KT、安養正官庄。他21-22球季幫助水原KT奪下例行賽第2，獲選最佳5人，上季效力全州KCC宙斯，場均19.9分、9.1籃板、1.7助攻、1火鍋，並在東超出賽兩戰分別繳出27分，31分、13籃板表現。

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