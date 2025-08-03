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足球》Formosa國際七人制錦標賽落幕 高雄先鋒FC展現青訓成果

2025/08/03 20:01

高雄先鋒FC在U13、U14奪冠。（官方提供）高雄先鋒FC在U13、U14奪冠。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025 Formosa 7s 國際七人制足球錦標賽今天於高雄圓滿落幕，高雄Attackers FC 於U13與U14組別雙雙奪冠，讓地主球迷享受榮耀時刻。

另外，最受矚目的U16壓軸戰役中，來自西班牙的勁旅 Getafe FC與日本名門大津高校激戰成和，最終以3:1在PK大戰中勝出，勇奪冠軍。

在U13組決賽中，Attackers FC與銀河射手陷入膠著拉鋸戰，但關鍵時刻，A前鋒顏鼎紘在一次中場攔截中斷對方傳球後，展現優異個人能力，一路反擊突破防線，冷靜射門成功破網，攻下致勝球，成為場上英雄，教練翁偉賓賽後指出：「孩子們在冠軍戰容易給自己壓力，會緊張、放不開，中場我們提醒大家冷靜、不要著急。雖然比賽一度不穩定，但他們表現得很棒，堅持到最後。」此外，門將謝明洋多次撲救成功，化解對手多波攻勢，是球隊守下勝利的重要功臣。

U13梯隊在五天內出戰十場比賽，展現了高度體能與心理韌性，整體表現成熟穩健，體現Attackers青訓實力。

U14組決賽，Attackers FC以出色的傳控球風主導比賽節奏，使得樂活豹難以有效壓迫，開賽不到一分鐘便由前鋒長射破門，氣勢如虹，並持續控制比賽進程，最終順利奪冠。教練陳貴人指出：「我們強調控球節奏與位置意識，這批孩子的理解力與執行力非常好。他們在持球時能清楚判斷隊友站位，射門選擇果斷，表現值得肯定。」這支以國中球員為主的梯隊，展現出超齡的比賽智慧與團隊默契，不僅技術出色，更在心態與戰術理解上具備職業潛力。

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