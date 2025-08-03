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足球》促進亞洲足球！Formosa青少年錦標賽吸引132隊參戰

2025/08/03 20:30

Formosa 7s青少年足球錦標賽5天賽事落幕（官方提供）Formosa 7s青少年足球錦標賽5天賽事落幕（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽今日在高雄圓滿落幕，為期五天的賽事吸引來自西班牙、日本、香港、澳門、菲律賓等，超過5個國家，總計全台及海外共132支青少年足球隊參賽，參賽選手總人數達2500人，成為亞洲足球交流的矚目焦點。

此賽事不僅促進青少年足球交流，更成功展現台灣舉辦國際體育賽事的實力與熱情。高雄市運動發展局長侯尊堯在閉幕典禮上表示：「高雄正積極推動運動產業國際化，Formosa 7s正是一個具代表性的成功案例，透過這樣的國際賽事，我們不僅讓更多世界看見台灣年輕足球選手的潛力，也讓高雄成為亞洲青少年足球交流的重要舞台。」

2025年Formosa 7s國際青少年足球錦標賽於今閉幕，活動吸引包含96支來自外縣市及國外隊伍，以及36支高雄市代表隊。參賽選手總人數達2500人，連同教練、家長與隊職員等隨行人員，活動總規模突破10000人，為高雄帶來熱絡運動觀光人潮，估算活動期間整體觀光與商業消費效益預計超過1.05億元，對地方旅宿、餐飲、交通及相關產業挹注可觀收入。

柏文健康事業表示，未來將持續與國內外足球單位合作，舉辦更多層級、更多元化的賽事，讓Formosa 7s成為亞洲具代表性的青少年足球品牌，培育更多具潛力的新星。

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