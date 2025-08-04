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WTT青少年挑戰賽》「陳凱程稱霸U19、陳凱新宰制U11 兄弟檔同日奪冠締造新猷

2025/08/04 07:03

14歲陳凱程逆轉蔡天羽，奪下U19男單冠軍。（取自WTT官網）14歲陳凱程逆轉蔡天羽，奪下U19男單冠軍。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕14歲的金石乒乓球館小將陳凱程，昨晚在2025年WTT香港青少年挑戰賽的「台灣內戰」中，化解3個賽末點後，以3:2驚險逆轉17歲的蔡天羽，越級奪下生涯首座U19男單冠軍；首次參加國際賽的弟弟陳凱新也在U11男單決賽以3:2力退地主選手潘越，締造兄弟檔同日奪冠的空前紀錄。

目前擔任台灣一哥林昀儒陪練員的陳凱程，前天在U17男單4強賽錯失局數2:0領先，連丟3局遭張睿煬逆轉；昨天他在U19賽事重起爐灶，一路擊敗蘇格蘭的袁嘉文、香港選手王昀希，4強再以3:1力退13歲日本新星大野颯真。

決賽面對前天獲得U17男單亞軍的蔡天羽，陳凱程打完前3局以9:11、8:11、11:7落後，第4局在開局4:0領先下又被對手打出一波10:3的強攻，陷入7:10的絕境，但他在危急時刻展現出色的反手進攻能力，連續化解3個賽末點後，一鼓作氣以12:10逆轉，也打出氣勢，決勝局在5:2開局後，以11:5完成讓2追3的大逆轉。

兄弟同日奪冠，擔任場邊指導教練的父親陳居賢非常開心，他表示，9歲的陳凱新第一次出國比賽，一下場就很緊張，只能不斷鼓勵他，沒想到他愈打愈有信心，一路擊敗年紀比他大的對手。

陳居賢透露，陳凱程以前比賽常常一口氣咬不住就輸掉，這次出國前在宜蘭接受前山東魯能隊教練綦戈的一對一指導，每一顆球都抓得很緊，在算球、打球的輕重調節都有進步，這次冠軍戰在落後下也是不放棄，一顆一顆去咬，最後也有扛住，也算是一種突破。

陳凱程（右）和弟弟陳凱新分別奪下U19、U11男單冠軍。（陳居賢提供）陳凱程（右）和弟弟陳凱新分別奪下U19、U11男單冠軍。（陳居賢提供）

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