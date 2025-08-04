MLB》千安M4！大谷雙安4度上壘+2盜 山本5.2局6K無失分率道奇止敗

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出雙安，持續邁向千安里程碑，單場4度上壘還跑出2盜，率隊以3：0力壓光芒止敗。

雙方前5局打完都沒得分陷入僵局，道奇6上找到突破口，帕赫斯（Andy Pages）把握得點圈機會敲出適時安打，幫助球隊先馳得點。

請繼續往下閱讀...

道奇第7局在大谷的內野安打下點燃攻勢，隨後大谷盜上二壘、貝茲（Mookie Betts）選到保送，兩人雙盜壘攻佔二三壘，這是大谷本季首度單場雙盜、目前累積15盜，接著佛里曼（Freddie Freeman）敲安打回第2分。

道奇9上攻勢再起，大谷在1出局一壘有人時敲出二壘安打，形成二三壘有人，下一棒貝茲送上高飛犧牲打再添保險分，最終道奇就以3：0收勝。

山本由伸。（法新社）

道奇日本王牌山本由伸先發5.2局退場，被打5支安打沒有失分，飆出6次三振、無四死球，亮眼表現摘下賽季第10勝、賽後防禦率2.51。

山本退場後，道奇牛棚費西亞（Alex Vesia）、史都華（Brock Stewart）、崔南（Blake Treinen）、卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）合計3.1局投球力保不失，聯手完封光芒。

大谷翔平全場3打數敲2安，選到1保送、獲得1次敬遠，單場4度上壘，跑回1分，吞下1K，打擊率上升至0.274。大谷生涯在大聯盟已累積996安，距離千安紀錄「M4」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法