MLB》重返開路先鋒！大谷四度上壘+本季首次單場2盜 獲教頭讚賞

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天重回開路先鋒位置，全場2安、選到2次保送，四度上壘、並單場跑出2次盜壘成功，幫助道奇在客場以3比0完封光芒。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞，大谷此戰有幾次很棒的打席。

大谷翔平首打席選到保送，第二打席吞三振。第三打席獲敬遠。大谷第四打席敲一壘安打，並盜上二壘，這是大谷本季第14次盜壘成功。接著道奇球星貝茲（Mookie Betts）獲保送後，道奇發動雙盜壘，讓大谷上三壘、貝茲上二壘。道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）敲關鍵安攻進1分。而大谷翔平在第9局敲二壘安打。

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總計大谷翔平全場3打數2安、2保送，跑回1分，本季首次單場跑出2次盜壘成功、累積15次盜壘，賽後打擊率為2成74。大谷仍以102得分居全大聯盟最多。

佛里曼。（法新社）

羅伯斯表示，佛里曼在這個系列賽表現不錯，大谷今天也有一些很棒的打席和跑壘，「我們終於打出一些串聯的攻勢，戰術打擊也不錯，還有幾次關鍵安打。這是（球隊）最後一次這麼長的客場之旅，但打出5勝4敗，我可以接受。」

回顧第7局的雙盜壘，貝茲表示，「那是翔平的決定，我只是跟著他跑，他跑，我就跑。」貝茲今從開路先鋒位置調至第二棒，全場3支0、貢獻1支高飛犧牲打，目前打擊率為2成33。

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