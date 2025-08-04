MLB》好慘！洋基隊史首次遭馬林魚橫掃 讓對手創唯一罕見紀錄

洋基吞敗。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基27歲火球男希爾（Luis Gil）今天先發僅投3.2局失掉5分，洋基最後在客場以3比7敗給馬林魚，這是洋基隊史首次被馬林魚橫掃，條紋軍目前以60勝52敗居美聯東區第三。

大聯盟官網報導，馬林魚隊在這次3連戰橫掃洋基，這讓馬林魚隊史碰上洋基的的對戰成績來到25勝24敗（包含季後賽），成為全大聯盟唯一對洋基有著勝多於敗的球隊。

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洋基首局靠葛里遜（Trent Grisham）陽春砲先馳得點，近日才傷癒歸隊的希爾今迎來本季首場先發，第2局遭馬林魚約翰斯頓（Troy Johnston）二壘安、愛德華茲（Xavier Edwards）適時安，以及史陶爾斯（Kyle Stowers）高飛犧牲打，單局失掉3分。

洋基先發投手希爾。（美聯社）

希爾在第4局先後丟保送、被敲安，留下一、二壘有人的局面退場。接替投球的洋基投手黑德里克（Brent Headrick）被史陶爾斯轟出三分砲，讓馬林魚把領先擴大至7比1。

洋基第7局靠「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）兩分砲追至3分差，馬林魚7局下靠馬西（Jakob Marsee）三壘安打追加1分保險分，洋基打線未能再拿分數，最終吞下3連敗、系列賽遭到橫掃。

馬林魚右投E.卡布雷拉（Edward Cabrera）主投6局失1分收本季第5勝。馬林魚贏球收下5連勝，目前以55勝55敗居國家聯盟東區第三，自美國時間6月13日以來，馬林魚打出30勝14敗的成績。

希爾主投3.1局失5分吞本季首敗。洋基目前落後美東第二的紅襪有1.5場勝差，與美東龍頭藍鳥有4.5場勝差。

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