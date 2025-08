MLB》好慘！洋基隊史首次遭馬林魚橫掃 讓對手創唯一罕見紀錄

洋基吞敗。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基27歲火球男希爾(Luis Gil)今天先發僅投3.2局失掉5分,洋基最後在客場以3比7敗給馬林魚,這是洋基隊史首次被馬林魚橫掃,條紋軍目前以60勝52敗居美聯東區第三。

大聯盟官網報導,馬林魚隊在這次3連戰橫掃洋基,這讓馬林魚隊史碰上洋基的的對戰成績來到25勝24敗(包含季後賽),成為全大聯盟唯一對洋基有著勝多於敗的球隊。

洋基首局靠葛里遜(Trent Grisham)陽春砲先馳得點,近日才傷癒歸隊的希爾今迎來本季首場先發,第2局遭馬林魚約翰斯頓(Troy Johnston)二壘安、愛德華茲(Xavier Edwards)適時安,以及史陶爾斯(Kyle Stowers)高飛犧牲打,單局失掉3分。

洋基先發投手希爾。(美聯社)

希爾在第4局先後丟保送、被敲安,留下一、二壘有人的局面退場。接替投球的洋基投手黑德里克(Brent Headrick)被史陶爾斯轟出三分砲,讓馬林魚把領先擴大至7比1。

洋基第7局靠「爵士哥」奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)兩分砲追至3分差,馬林魚7局下靠馬西(Jakob Marsee)三壘安打追加1分保險分,洋基打線未能再拿分數,最終吞下3連敗、系列賽遭到橫掃。

馬林魚右投E.卡布雷拉(Edward Cabrera)主投6局失1分收本季第5勝。馬林魚贏球收下5連勝,目前以55勝55敗居國家聯盟東區第三,自美國時間6月13日以來,馬林魚打出30勝14敗的成績。

希爾主投3.1局失5分吞本季首敗。洋基目前落後美東第二的紅襪有1.5場勝差,與美東龍頭藍鳥有4.5場勝差。

Stowers power!



It's all @Marlins again in Miami! pic.twitter.com/NyuXuxunva