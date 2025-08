MiLB》初速176KM暴力彈！台灣李灝宇第12轟出爐 鄭宗哲5打席全上壘

李灝宇、鄭宗哲。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇持續展現超狂火力,今天敲出本季第12轟,助隊以4:1擊敗雙城3A。

李灝宇今天擔任開路先鋒守三壘,首打席遭三振,3下敲出游擊滾地出局,6下再度上場,李灝宇逮中對手失投速球,大棒一揮掃出中左外野陽春砲,不僅幫助球隊破蛋,也一舉追平比數。

這是李灝宇本季第12發全壘打,擊球初速高達109.3英哩(約175.9公里),飛行距離為416英呎、仰角29度。

李灝宇7下第四打席擊出右外野飛球出局,此戰4打數敲1安,進帳1打點、跑回1分,吞下1K,賽後打擊率為0.239。

此外,效力海盜3A的鄭宗哲今天也有出賽,面對小熊3A全場2打數都敲安、包括一支三壘安打,進帳2打點、跑回2分,選到2保送,挨一記觸身球,5打席全上壘,表現亮眼。

Hao-Yu Lee crushes a solo homer to left center to tie the game for Toledo. Left his bat at 109.3 MPH and went an estimated 416 feet. pic.twitter.com/9STmj5at7V