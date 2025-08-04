MiLB》初速176KM暴力彈！台灣李灝宇第12轟出爐 鄭宗哲5打席全上壘

李灝宇、鄭宗哲。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇持續展現超狂火力，今天敲出本季第12轟，助隊以4：1擊敗雙城3A。

李灝宇今天擔任開路先鋒守三壘，首打席遭三振，3下敲出游擊滾地出局，6下再度上場，李灝宇逮中對手失投速球，大棒一揮掃出中左外野陽春砲，不僅幫助球隊破蛋，也一舉追平比數。

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這是李灝宇本季第12發全壘打，擊球初速高達109.3英哩（約175.9公里），飛行距離為416英呎、仰角29度。

李灝宇7下第四打席擊出右外野飛球出局，此戰4打數敲1安，進帳1打點、跑回1分，吞下1K，賽後打擊率為0.239。

此外，效力海盜3A的鄭宗哲今天也有出賽，面對小熊3A全場2打數都敲安、包括一支三壘安打，進帳2打點、跑回2分，選到2保送，挨一記觸身球，5打席全上壘，表現亮眼。

Hao-Yu Lee crushes a solo homer to left center to tie the game for Toledo. Left his bat at 109.3 MPH and went an estimated 416 feet. pic.twitter.com/9STmj5at7V — Tigers ML Report （@tigersMLreport） August 3, 2025

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