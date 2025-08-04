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MLB》史上最多觀眾！勇士懷特單場雙響收「賽道經典賽」勝利

2025/08/04 09:23

懷特今日轟出雙響砲，幫助球隊在「賽道經典賽」拿下勝利。（美聯社）懷特今日轟出雙響砲，幫助球隊在「賽道經典賽」拿下勝利。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士與紅人3連戰的最後一場比賽，移師到布里斯托賽車場（Bristol Motor Speedway），最終勇士靠著懷特（Eli White）單場雙響砲的表現下，幫助球隊以4：2拿下這場「賽道經典賽（Speedway Classic）」的勝利。

原本預計在昨日進行的比賽，在紅人1局下半靠著3支串聯安打先馳得點之後，場地開始受到大雨影響，保留該半局的比數，並以雙重賽的模式繼續進行。

2局上半，紅人推派蘇特（Brent Suter）做為今天的第1名投手，雖然率先抓到兩出局，但接連被敲出2安攻佔得點圈，接著上場的懷特更是咬中77.1英里（約124.1公里）的變速球，掃成左外野方向的3分打點全壘打，幫助球隊一舉超前，賽車也在場外的跑道上奔馳，並舉著「全壘打」的旗子隨風飄揚。

雖然紅人下個半局立刻靠著高飛犧牲打追近分差，但一路到7局上半，今日有開轟表現的懷特再度跳了出來，咬中巴洛（Scott Barlow）的伸卡球一棒轟出中左外野大牆，形成單場狂轟第2發全壘打拉開比數。

除了進攻端，守備也是勇士能獲勝的重點之一，8局下半紅人因安打與保送形成滿壘局面，兩出局時海伊斯（Ke'Bryan Hayes）擊出三游方向滾地球，被三壘手威廉斯（Luke Williams）撲接美技攔下後傳二壘刺殺，讓紅人「中計」無功而返。

布里斯托賽車場坐落於田納西州，也是大聯盟歷史上第1次在該州進行比賽，如此具有話題的賽事也吸引91032名觀眾入場參與，更是打破了紀錄，成為大聯盟史上最多觀眾進場的比賽。

大聯盟將比賽搬到賽車場舉行，也是在田納西州首次進行的大聯盟賽事。（法新社）大聯盟將比賽搬到賽車場舉行，也是在田納西州首次進行的大聯盟賽事。（法新社）

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