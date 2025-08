MLB》史上最多觀眾！勇士懷特單場雙響收「賽道經典賽」勝利

懷特今日轟出雙響砲,幫助球隊在「賽道經典賽」拿下勝利。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士與紅人3連戰的最後一場比賽,移師到布里斯托賽車場(Bristol Motor Speedway),最終勇士靠著懷特(Eli White)單場雙響砲的表現下,幫助球隊以4:2拿下這場「賽道經典賽(Speedway Classic)」的勝利。

原本預計在昨日進行的比賽,在紅人1局下半靠著3支串聯安打先馳得點之後,場地開始受到大雨影響,保留該半局的比數,並以雙重賽的模式繼續進行。

2局上半,紅人推派蘇特(Brent Suter)做為今天的第1名投手,雖然率先抓到兩出局,但接連被敲出2安攻佔得點圈,接著上場的懷特更是咬中77.1英里(約124.1公里)的變速球,掃成左外野方向的3分打點全壘打,幫助球隊一舉超前,賽車也在場外的跑道上奔馳,並舉著「全壘打」的旗子隨風飄揚。

雖然紅人下個半局立刻靠著高飛犧牲打追近分差,但一路到7局上半,今日有開轟表現的懷特再度跳了出來,咬中巴洛(Scott Barlow)的伸卡球一棒轟出中左外野大牆,形成單場狂轟第2發全壘打拉開比數。

除了進攻端,守備也是勇士能獲勝的重點之一,8局下半紅人因安打與保送形成滿壘局面,兩出局時海伊斯(Ke'Bryan Hayes)擊出三游方向滾地球,被三壘手威廉斯(Luke Williams)撲接美技攔下後傳二壘刺殺,讓紅人「中計」無功而返。

布里斯托賽車場坐落於田納西州,也是大聯盟歷史上第1次在該州進行比賽,如此具有話題的賽事也吸引91032名觀眾入場參與,更是打破了紀錄,成為大聯盟史上最多觀眾進場的比賽。

