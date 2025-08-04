晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》山本由伸成道奇今年首位10勝投手 高溫溼熱讓他想起高中棒球

2025/08/04 09:12

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星山本由伸今天主投5.2局無失分，幫助道奇在客場以3比0完封光芒。由於現場溫度約33度、濕度66％，讓山本表示，以前在日職二軍、和高中棒球的時期，白天的比賽比較多，「今天的情況讓我有點回想起那時候的場景。」

光芒原本的主場純品康納球場（Tropicana Field）去年10月遭颶風密爾頓（Hurricane Milton）重創，因此光芒隊今年把洋基春訓基地的史坦布瑞納球場（George M. Steinbrenner Field）作為臨時主場。

道奇今天與光芒的比賽是在當地時間中午12點10分進行，現場烈陽高照，根據大聯盟官方顯示，當地溫度約華氏91度（約攝氏32.7度）。

山本由伸今主投5.2局被敲5安無失分，賞6次三振、沒有丟出任何的保送，摘本季第10勝，賽後防禦率為2.51。山本成為道奇陣中唯一雙位數勝投的投手。

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

《日刊體育》報導，被問到如何應對現場高溫狀況，山本由伸表示，「因為流汗量與平常不同，多換幾次衣服，幸好有園田桑（翻譯園田芳大）的幫助，才能撐過去。」山本指出，「因為氣溫和濕度都很高，我特別比平常更集中精神，這讓我能投完比賽。」

山本由伸提到，園田芳大在休息室幫他準備應對高溫的物品，也幫他拿水來，「他平常就很照顧我了，但今天我感覺他比平常還要更積極支援我。」

道奇在這次的客場9連戰，取得5勝4敗的成績。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出，「這真的很艱難，我們盡量不去提這件事，嘗試盡可能調整打線，但這真的很難，尤其在這10天的客場之旅尾聲，你要去辛辛那提和坦帕這兩座高溫城市，還有幾場是白天比賽。」

道奇球星貝茲（Mookie Betts）也說，「我從沒想過自己會像現在這樣這麼想念西岸的天氣。」

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中