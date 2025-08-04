MLB》山本由伸成道奇今年首位10勝投手 高溫溼熱讓他想起高中棒球

山本由伸。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星山本由伸今天主投5.2局無失分，幫助道奇在客場以3比0完封光芒。由於現場溫度約33度、濕度66％，讓山本表示，以前在日職二軍、和高中棒球的時期，白天的比賽比較多，「今天的情況讓我有點回想起那時候的場景。」

光芒原本的主場純品康納球場（Tropicana Field）去年10月遭颶風密爾頓（Hurricane Milton）重創，因此光芒隊今年把洋基春訓基地的史坦布瑞納球場（George M. Steinbrenner Field）作為臨時主場。

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道奇今天與光芒的比賽是在當地時間中午12點10分進行，現場烈陽高照，根據大聯盟官方顯示，當地溫度約華氏91度（約攝氏32.7度）。

山本由伸今主投5.2局被敲5安無失分，賞6次三振、沒有丟出任何的保送，摘本季第10勝，賽後防禦率為2.51。山本成為道奇陣中唯一雙位數勝投的投手。

山本由伸。（美聯社）

《日刊體育》報導，被問到如何應對現場高溫狀況，山本由伸表示，「因為流汗量與平常不同，多換幾次衣服，幸好有園田桑（翻譯園田芳大）的幫助，才能撐過去。」山本指出，「因為氣溫和濕度都很高，我特別比平常更集中精神，這讓我能投完比賽。」

山本由伸提到，園田芳大在休息室幫他準備應對高溫的物品，也幫他拿水來，「他平常就很照顧我了，但今天我感覺他比平常還要更積極支援我。」

道奇在這次的客場9連戰，取得5勝4敗的成績。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出，「這真的很艱難，我們盡量不去提這件事，嘗試盡可能調整打線，但這真的很難，尤其在這10天的客場之旅尾聲，你要去辛辛那提和坦帕這兩座高溫城市，還有幾場是白天比賽。」

道奇球星貝茲（Mookie Betts）也說，「我從沒想過自己會像現在這樣這麼想念西岸的天氣。」

山本由伸。（法新社）

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