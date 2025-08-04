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中職》牽手啦啦隊女神小迪還摟腰「引公憤」兄弟鄭浩均回應「去屏東」怒吼

2025/08/04 09:22

鄭浩均與Passion Sisters成員小迪甜蜜合唱。（取自IG）鄭浩均與Passion Sisters成員小迪甜蜜合唱。（取自IG）

〔體育中心/綜合報導〕昨天中信兄弟K歌主題日「我不是歌手」活動，「美美」鄭浩均與Passion Sisters成員小迪甜蜜合唱英文歌《Die with a Smile》，成為討論焦點。鄭浩均也在深夜發文表示：「超開心能跟小迪一起合唱，為了這場表演我們花費不少心力做準備。」

兩人演唱途中不僅牽手，鄭浩均也摟住小迪，最後結尾時還深情對望，充滿戀愛感，引起網友熱議。許多球迷「怒噓」鄭浩均，還開玩笑要他去屏東（指下二軍）。

鄭浩均今天凌晨在社群寫下：「《我不是歌手》圓滿完成，超開心能跟小迪一起合唱Die With A Smile，為了這場表演我們花費不少心力做準備，然後我還是表現一般般，但絕對必須稱讚小迪的專業，功不可沒，如迪達拉般的超級爆點，真是不能沒有小迪，演出因為她變得更有魅力更完美。」

鄭浩均表示：「除了球賽，選手們準備的表演也要一直贏下去，不為別的只望有宇宙無敵霹靂美在的場子，能讓進場的觀眾有值回票價的念頭，今天的成果真不枉費我們如此精心的安排。由衷感謝passion sisters乖姐、冼迪琦兩位最大功臣，感謝給我這個合作的機會。」

對於網友「去屏東」的怒吼，鄭浩均直呼：「也感謝各方勢力來自『屏東』的祝福，我都收到了，頓時無比的溫暖，我會帶著大家的鼓勵繼續前進，再換另一種方式殺翻全場。」

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