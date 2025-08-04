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MLB》37歲老將前田健太小聯盟約加盟洋基 紐媒分析艱難處境

2025/08/04 09:44

前田健太。（資料照，法新社）前田健太。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日籍37歲老將前田健太今天在社群媒體Instagram上宣布，將以小聯盟合約加入紐約洋基。這將是前田健太今年待過的第3支球隊。

前田健太在2023年11月以2年2400萬美元加盟老虎，去年出賽29場有17場先發，交出3勝7敗、防禦率6.09的成績。前田健太今年在老虎出賽7場，共投8局失8分（7分自責），防禦率高達7.88，也讓他在美國時間5月1日遭到指定讓渡（DFA），最後遭到釋出。

前田健太在今年5月16日以小聯盟約加入小熊，並在小熊3A球隊愛荷華小熊出賽12場都是先發，交出3勝4敗、防禦率5.97的成績，共投57.1局賞45次三振，丟25次保送、3次觸身球，被打擊率為2成45，每局被上壘率為1.38。前田健太在8月2日行使跳脫權成為自由球員。

根據《日刊體育》報導，對於前田健太能否以先發投手身分獲洋基升大聯盟的可能性，《紐約郵報》記者馬丁（Dan Martin）認為，洋基隊近期才放走像是史卓曼（Marcus Stroman）、卡拉斯科（Carlos Carrasco）等老將，傾向用年輕選手，目前的先發輪值已經固定，短期內升上大聯盟有難度。如果有選手受傷的話，或許有些機會。

前田健太在大聯盟9年資歷，效力過道奇、雙城、老虎等球隊，合計出賽226場（有172場先發），累積68勝56敗、平均防禦率為4.20。

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