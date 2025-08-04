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MLB》追平大谷翔平！重砲史瓦伯第38轟出爐 並列國聯全壘打王

2025/08/04 10:12

費城人明星重砲史瓦伯。（法新社）費城人明星重砲史瓦伯。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天在第8局敲出陽春砲，本季第38轟出爐，與道奇日本巨星大谷翔平並列國家聯盟全壘打王。費城人最後以2比0完封老虎，並以63勝48敗成績登上國家聯盟東區龍頭，把大都會擠至國東第二。

費城人當家左投桑契斯（Cristopher Sánchez）交出8局被敲5安無失分的好投，另賞6次三振，摘得本季第10勝，賽後防禦率為2.40。

費城人第2局靠滾地球護送回1分。第8局史瓦伯面對老虎左投霍頓（Tyler Holton），他逮中一顆外角92.2英哩的四縫線速球，轟出中外野陽春砲。史瓦伯這一轟的擊球初速為108.7英哩（約174.9公里），飛行距離為435英呎（約132.5公尺）。這也是史瓦伯本季面對左投手的第15發全壘打。

費城人明星重砲史瓦伯。（法新社）費城人明星重砲史瓦伯。（法新社）

史瓦伯本季出賽111場，交出38轟與大谷並列國聯全壘打王、也追平去年全壘打數，貢獻88分打點並列大聯盟打點王，打擊率2成54，整體攻擊指數（OPS）為0.957。

老虎41歲老將摩頓（Charlie Morton）主投6局失1分，吞本季第9敗，賽後防禦率為5.20。老虎隊仍以65勝48敗居美國聯盟中區龍頭。

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