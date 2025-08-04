高球》上演獵鷹秀！ 徐薇淩英國公開賽並列第6創個人最佳

徐薇淩。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA本季最後一場大賽英國公開賽今天進行最後一輪，台灣女將徐薇淩在第6洞獵下老鷹，最終繳出70桿，以總桿282桿獲得並列第6，進帳30萬2157美元獎金，這也是她在英國公開賽的最佳成績，生涯第3度在大賽打進前10名。

徐薇淩生涯在大賽最佳成績為2018年美國公開賽的第5名，這季她也曾於另一場大賽KPMG女子PGA錦標賽獲得並列第10。這週在英國公開賽前3輪，她分別繳出71、72、69桿，排名衝進前10。

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徐薇淩在這輪前兩洞遭遇亂流吞下柏忌，但她在第4洞抓下博蒂止血，接著又在第6洞獵下老鷹，第9洞再進帳1鳥，可惜第10洞吞下柏忌，最後一洞用小鳥收尾，繳出70桿，並且獲得並列第6，讓她直呼超開心。

對於自己今天表現，徐薇淩表示，開局有點緊張，前兩洞節奏比較快，第一洞開到草叢、第二洞下沙，但第四洞之後比較好，第六洞老鷹也讓自己心情更舒緩一些，也更進入狀況。連續出賽，讓她直呼有點累，接下來會休息一至兩週再回到LPGA賽場。

至於另一台灣女將曾雅妮，今天抓下1鳥、吞5柏忌，以76桿繳卡，最終以總桿299桿，拿下並列第63名。日本女將山下美夢有今天揮出70桿，以總桿277桿封后，並且進帳146萬2500美元獎金。

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