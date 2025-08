MLB》破巨怪、拍賣哥紀錄！「地表最強投」達陣史上最快1800K

德葛隆。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今日遊騎兵與水手的比賽,有「地表最強投」美譽的遊騎兵強投德葛隆(Jacob deGrom)掛帥先發,達陣生涯1800次奪三振,成為大聯盟最快達成的投手。

德葛隆在2局下半用98.7英里(約158.8公里)速球三振掉克勞佛(J.P. Crawford)拿下本場第4K,也達成生涯1800次奪三振的里程碑,他僅用了240場及1493.1局,雙雙打破大聯盟由名人堂球星「巨怪」強森(Randy Johnson)與勇士「拍賣哥」塞爾(Chris Sale),分別締造的243場比賽及1498局的紀錄,成為史上最快。

雖然締造里程碑,不過本場德葛隆的狀況並不理想,主投5局就耗掉95球,接連遭到波蘭柯(Jorge Polanco)、羅德里奎茲(Julio Rodríguez)與克勞佛開轟狙擊失掉5分,其中羅德里奎茲還達成職棒生涯百轟,使遊騎兵以4:5惜敗,「地表最強投」吞下本季第4敗。

目前37歲的德葛隆,本季總算迎來健康的球季,今年累計22場出賽已成為繼2020年後單季出場最多的一年,勝場數已來到10勝,防禦率也是相當夠水準的2.80。

