MLB》破巨怪、拍賣哥紀錄！「地表最強投」達陣史上最快1800K

德葛隆。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日遊騎兵與水手的比賽，有「地表最強投」美譽的遊騎兵強投德葛隆（Jacob deGrom）掛帥先發，達陣生涯1800次奪三振，成為大聯盟最快達成的投手。

德葛隆在2局下半用98.7英里（約158.8公里）速球三振掉克勞佛（J.P. Crawford）拿下本場第4K，也達成生涯1800次奪三振的里程碑，他僅用了240場及1493.1局，雙雙打破大聯盟由名人堂球星「巨怪」強森（Randy Johnson）與勇士「拍賣哥」塞爾（Chris Sale），分別締造的243場比賽及1498局的紀錄，成為史上最快。

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雖然締造里程碑，不過本場德葛隆的狀況並不理想，主投5局就耗掉95球，接連遭到波蘭柯（Jorge Polanco）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）與克勞佛開轟狙擊失掉5分，其中羅德里奎茲還達成職棒生涯百轟，使遊騎兵以4：5惜敗，「地表最強投」吞下本季第4敗。

目前37歲的德葛隆，本季總算迎來健康的球季，今年累計22場出賽已成為繼2020年後單季出場最多的一年，勝場數已來到10勝，防禦率也是相當夠水準的2.80。

Jacob deGrom is the fastest pitcher in MLB history to 1,800 strikeouts by games （240） and innings （1,493.1）



h/t @EliasSports pic.twitter.com/pUQ0Rrhosn — MLB （@MLB） August 3, 2025

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