MLB》敲安卻扭傷腳踝傷退 道奇韓裔工具人艾德曼有可能要再進IL

艾德曼。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）今天在5局上敲安上壘後，他繞過一壘時不慎造成右腳踝扭傷，因此提前傷退，道奇最後在客場以3比0完封光芒。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，艾德曼有可能要被放進傷兵名單。

艾德曼去年季後以5年7400萬美元續留道奇，本季受到腳踝傷勢所苦，今年出賽86場，交出12轟、44分打點，打擊率2成28，整體攻擊指數（OPS）為0.677。隨著道奇強打馬恩西（Max Muncy）即將歸隊，艾德曼有可能本季第二度被放進傷病名單。

請繼續往下閱讀...

對於踩過一壘壘包卻不慎造成腳踝扭傷，艾德曼說，「這感覺比上週在波士頓（面對紅襪）時還要糟一些，就是踩到壘包時有點奇怪。現在判斷狀況為時過早，要看影像（檢查）後才能確定。」

「這令人失望，我只想努力打比賽，抓住一些機會。」艾德曼賽後說，「但當我感覺自己沒有所需的穩定性時，這很難去做到，這很令人沮喪，某種程度上削弱自己的比賽能力。」

The moment Tommy Edman hurt his ankle



It's been bothering him all season pic.twitter.com/AmaVuTpTl2 — Blake Harris （@BlakeHHarris） August 3, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法