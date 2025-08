MLB》敲安卻扭傷腳踝傷退 道奇韓裔工具人艾德曼有可能要再進IL

艾德曼。(資料照,路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇韓裔工具人艾德曼(Tommy Edman)今天在5局上敲安上壘後,他繞過一壘時不慎造成右腳踝扭傷,因此提前傷退,道奇最後在客場以3比0完封光芒。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)表示,艾德曼有可能要被放進傷兵名單。

艾德曼去年季後以5年7400萬美元續留道奇,本季受到腳踝傷勢所苦,今年出賽86場,交出12轟、44分打點,打擊率2成28,整體攻擊指數(OPS)為0.677。隨著道奇強打馬恩西(Max Muncy)即將歸隊,艾德曼有可能本季第二度被放進傷病名單。

對於踩過一壘壘包卻不慎造成腳踝扭傷,艾德曼說,「這感覺比上週在波士頓(面對紅襪)時還要糟一些,就是踩到壘包時有點奇怪。現在判斷狀況為時過早,要看影像(檢查)後才能確定。」

「這令人失望,我只想努力打比賽,抓住一些機會。」艾德曼賽後說,「但當我感覺自己沒有所需的穩定性時,這很難去做到,這很令人沮喪,某種程度上削弱自己的比賽能力。」

