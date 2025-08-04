晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

棒球》針對遭控渣男報導 前球星郭岱琦發文反擊：「孩子始終是我最深的牽掛」

2025/08/04 10:22

前統一獅球星郭岱琦。（資料照）前統一獅球星郭岱琦。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕前統一獅球星郭岱琦今遭週刊爆料在經歷二度離婚後，不但劈腿多女，且未善盡父親責任，而他在被貼上渣男標籤後，今早10點多於個人臉書發聲明澄清，並反擊指出：「這篇報導充滿惡意、錯誤與刻意引導，不只重傷我個人名譽，更深深傷害了我無辜的孩子與身邊努力生活的親人。」

以下是郭岱琦聲明全文：

我確實經歷過兩段婚姻失敗，這些過程中有遺憾、有教訓，但我從未逃避、從未放棄對家庭與孩子的責任。我至今仍定期履行撫養義務，也持續關心孩子的成長狀況。我是一個父親，無論人生在哪個階段，孩子始終是我最深的牽掛。

媒體用「擺爛不還債」、「棄養」、「盜領補助」等語言來形容我，完全不實，沒有經過查證，甚至連我本人的訪問都斷章取義引用。這不是新聞，這是惡意的輿論審判，我必須嚴正駁斥。

針對報導中提及的「劈腿多女」、「婚姻重疊關係」等字眼，我要在此鄭重聲明：

我從未在婚姻存續期間與任何人有不正當關係。

這樣的指控完全沒有根據，是子虛烏有的誣陷。我的婚姻皆依法離婚，感情結束是在合法程序完成之後。將我與過去、現在的感情關係惡意剪貼成「劈腿」、甚至「婚外情」，不僅毫無證據，更嚴重傷害我與相關當事人的人格與家庭。

任何散播這類言論的人，我將依法追究其法律責任，不容姑息。

至於報導中提到我從事直銷事業的內容，也明顯帶有偏見。

我要強調：我目前所經營的直銷事業，是合法登記、正當營運的商業活動。

這不僅是我努力生活、維持收入、照顧家庭的重要方式，更是許多退役運動員與一般民眾在轉職階段的選擇之一。將這樣的努力貶低成「頂著球星光環撈錢」，是對所有誠實創業者的不尊重。

我沒有靠特權、沒有欺騙，只靠自己一步一步重新站起來。對這樣的努力，難道社會不應給予基本尊重？

球員退役後，我選擇努力轉型。今年我帶領球隊參加世界壯年運動會，代表球隊奪得季軍，這是我用行動證明：即使跌倒，也不會放棄熱愛棒球與生活的初衷。

媒體將我現在的努力與生活，曲解成「若無其事玩樂」，是對所有退役運動員的不尊重。請問，一個重新投入職場、創業自立、持續照顧家庭的人，哪裡是不負責任？

這篇報導最讓我心痛的，是它把未成年孩子的就學與生活細節公諸於世，造成對他們的極大傷害。他們不是公眾人物，更不是應該被放在輿論下檢視的對象。任何對我個人的批評，我願意承擔，但請不要再用無辜孩子作為攻擊工具。

我已委請律師蒐證，保留一切法律追訴權。無論媒體或相關「爆料者」，若無法提出明確證據，請立刻停止散播與引用，否則將依法負責。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中