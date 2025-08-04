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MiLB》莊陳仲敖中繼5局無失分繳優異好投！「龍仔」連4場敲安

2025/08/04 11:08

莊陳仲敖。（資料照，記者林正坤攝）莊陳仲敖。（資料照，記者林正坤攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力運動家2A的台灣好手莊陳仲敖，今天面對道奇2A以長中繼角色登板，繳出5局無失分優異好投，可惜所屬球隊在延長賽仍以0：1落敗。

先發投手賈普（Gage Jump）面對首輪9名打者徹底封鎖，繳出完美表現後在4局上半由莊陳仲敖接替投球，而他也緊隨其後送出6上6下，前5局聯手讓對方沒有半點攻勢。

6局上半，道奇總算有所突破，單局敲出兩支安打攻佔得點圈，不過莊陳穩住陣腳，讓對手留下一二壘的殘壘沒有得分，即便來到7局上更是遭遇滿壘危機，但莊陳依舊相當穩定，讓對手滿壘「大中計」力保不失，8上再繳出3上3下好表現，幫自己今天的出賽畫下完美句點。

今日莊陳仲敖中繼5局，用球數69球中有44顆好球，被敲出4支安打沒有失分，送出1次三振與1次保送，防禦率降到4.18，另外莊陳近4場的出賽，累計17局的投球僅掉2分的自責分，並飆出13次的三振，近況十分出色。

而在小熊3A層級、有高度意願代表台灣征戰明年世界棒球經典賽的「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long），今天對上鄭宗哲所屬的海盜擔任先發，該場5打數有1支安打進帳，將連續安打場次推進到第4場，近8場出賽也有7場敲安，打擊三圍.311/.399/.497。

強納森‧龍。（資料照，法新社）強納森‧龍。（資料照，法新社）

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