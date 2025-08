MLB》反方向炸裂！道奇208轟重砲復健賽開轟 有望明天重返大聯盟

馬恩西。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇明星三壘重砲馬恩西(Max Muncy)持續在3A進行復健賽,今天敲2安都是長打、包括一發陽春砲,手感火燙,距離復出倒數計時。

馬恩西在美國時間7月2日與白襪之戰遭遇傷勢,當時在6上遭試圖盜三壘的泰勒(Michael A. Taylor)撞到左膝,隨即痛苦倒地,後續在防護員的攙扶下一跛一跛退場,隔天就進傷兵名單。

馬恩西日前展開復健賽,今天對上天使3A打第2棒DH,首打席就開轟,掃出左外野陽春砲助隊先馳得點,2下第二打席敲出右外野二壘安打,帶有1分打點,後續靠隊友延續攻勢回來得分。

馬恩西4下遭三振,第5局被換代打退場,今天3打數敲2安都是長打,進帳2打點、跑回2分。馬恩西已在3A打了5場復健賽,合計15打數敲5安,打擊率0.333。

道奇韓裔工具人艾德曼(Tommy Edman)因右腳踝扭傷,預計會進入傷兵名單,總教練羅伯斯(Dave Roberts)指出,馬恩西有望在明天歸隊。

馬恩西本季已出賽81場,繳出13轟、55分打點,打擊率0.250、OPS為0.832,有4次盜壘,生涯在大聯盟累積208轟。

