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MLB》反方向炸裂！道奇208轟重砲復健賽開轟 有望明天重返大聯盟

2025/08/04 11:50

馬恩西。（資料照，美聯社）馬恩西。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星三壘重砲馬恩西（Max Muncy）持續在3A進行復健賽，今天敲2安都是長打、包括一發陽春砲，手感火燙，距離復出倒數計時。

馬恩西在美國時間7月2日與白襪之戰遭遇傷勢，當時在6上遭試圖盜三壘的泰勒（Michael A. Taylor）撞到左膝，隨即痛苦倒地，後續在防護員的攙扶下一跛一跛退場，隔天就進傷兵名單。

馬恩西日前展開復健賽，今天對上天使3A打第2棒DH，首打席就開轟，掃出左外野陽春砲助隊先馳得點，2下第二打席敲出右外野二壘安打，帶有1分打點，後續靠隊友延續攻勢回來得分。

馬恩西4下遭三振，第5局被換代打退場，今天3打數敲2安都是長打，進帳2打點、跑回2分。馬恩西已在3A打了5場復健賽，合計15打數敲5安，打擊率0.333。

道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）因右腳踝扭傷，預計會進入傷兵名單，總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出，馬恩西有望在明天歸隊。

馬恩西本季已出賽81場，繳出13轟、55分打點，打擊率0.250、OPS為0.832，有4次盜壘，生涯在大聯盟累積208轟。

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